Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης

Με σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις επίμονες ερωτήσεις για το πολιτικό κλίμα και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή που έχει ήδη θέσει ο πρωθυπουργός και επιχειρώντας να κλείσει τη σχετική συζήτηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η πολιτική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη συζήτηση με τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών και σημείωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να μετατραπεί σε «ένα απέραντο δικαστήριο». Υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κρίνει την τύχη του καθενός και επέμεινε ότι η κυβέρνηση κρατά σταθερή στάση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και συνεπειών που απορρέουν από αυτήν.

Τι είπε για την παραίτηση Λαζαρίδη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης και στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. Όπως είπε, από τη στιγμή που ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έχει νόημα να συνεχίζονται οι προσωπικές επιθέσεις, ενώ χαρακτήρισε την αποχώρησή του αναπόφευκτη, όχι λόγω της ουσίας της υπόθεσης, αλλά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος τη διαχειρίστηκε επικοινωνιακά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι το επίδικο αφορά υπόθεση που τοποθετείται χρονικά περίπου 20 χρόνια πίσω, δίνοντας έμφαση περισσότερο στο πολιτικό κόστος που δημιουργήθηκε παρά στην ουσία της υπόθεσης καθαυτής.

Διαβάστε επίσης: Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ουσία είναι τι κάνει ένα πολιτικό σύστημα με το πέρασμα των ετών για να κλείσει θεσμικά κενά και να αποφύγει παρόμοιες εμπλοκές. Ως παράδειγμα ανέφερε τη σημερινή λειτουργία του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι πλέον δεν μπορεί σύζυγος υπουργού να εργάζεται στην κυβέρνηση, προσπαθώντας έτσι να δείξει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για να αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις. Παράλληλα, σημείωσε πως το θέμα έχει πλέον κλείσει πολιτικά, καθώς ανακοινώθηκε ήδη ο αντικαταστάτης του κ. Λαζαρίδη, ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Κατά συνείδηση οι βουλευτές για τις άρσεις ασυλίας

Σχετικά με τις επικείμενες ψηφοφορίες για άρσεις ασυλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αντιθέτως, όπως είπε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία οι βουλευτές θα τοποθετηθούν κατά συνείδηση, χωρίς να υπάρχει επιβαλλόμενη κομματική γραμμή. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, ακριβώς επειδή πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να το αποδείξουν.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οποιαδήποτε επιλεκτική προσέγγιση στις σχετικές ψηφοφορίες μπορεί να δημιουργήσει στρεβλή εικόνα, σαν να προδικάζεται από το πολιτικό σύστημα ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος. Με αυτό το σκεπτικό, επέμεινε ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το αίτημα των ίδιων των βουλευτών και να αφεθεί στη Δικαιοσύνη να αποφανθεί.

Διαβάστε επίσης: Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Στο κομμάτι των υποδομών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο Μετρό Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική θέση ότι πρόκειται για έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Έστρεψε τα πυρά του στην προηγούμενη κυβέρνηση, κάνοντας ξανά λόγο για «εγκαίνια με μουσαμάδες», και υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι εκείνη που παρέδωσε το έργο σε λειτουργία και θα είναι η ίδια που θα δώσει και την επέκταση προς Καλαμαριά.

Για το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης, σημείωσε ότι ο στόχος παραμένει να παραδοθεί το νωρίτερο δυνατό, ακόμη και πριν από τη ΔΕΘ, αν αυτό καταστεί εφικτό, προσθέτοντας ότι οι λόγοι της καθυστέρησης είναι τεχνικοί και ότι το αρμόδιο υπουργείο θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να διατηρήσει την πίεση υπέρ της κυβερνητικής εικόνας αποτελεσματικότητας, χωρίς όμως να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης.

Σταθερό μήνυμα απέναντι στην πολιτική πίεση

Η συνολική εικόνα από τη σημερινή ενημέρωση είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα σταθερότητας απέναντι στην πίεση της αντιπολίτευσης και στα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας. Η επανάληψη του ορίζοντα του 2027 για τις εκλογές, η προσπάθεια να κλείσει η συζήτηση γύρω από την παραίτηση Λαζαρίδη και η αποσύνδεση των άρσεων ασυλίας από κομματική πειθαρχία συνθέτουν ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα: ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει σχεδιασμό ούτε να εμφανιστεί αποσταθεροποιημένη από την ένταση των τελευταίων ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



