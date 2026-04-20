Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Σε αλλαγή προσώπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε η κυβέρνηση, με τον Αθανάσιο Καββαδά να αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη. Η τοποθέτησή του έγινε γνωστή τη Δευτέρα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λίγες ώρες μετά την πολιτική αναταραχή που προκάλεσε η αποχώρηση του προκατόχου του.

Η αλλαγή αυτή ήρθε στον απόηχο της παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος αποχώρησε από το κυβερνητικό σχήμα το Σάββατο, έπειτα από τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από το ζήτημα του πτυχίου του και τις ισχυρές πολιτικές πιέσεις που ακολούθησαν. Το θέμα είχε ήδη προκαλέσει σοβαρό αντίκτυπο στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με την παραίτησή του να θεωρείται τελικά μονόδρομος.

Ο νέος υφυπουργός κατάγεται από το Κατωχώρι Λευκάδας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ενώ είναι πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας το 1983 και αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Φιλοσοφία και στη Διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 1983 έως το 2006 υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία σε θέσεις ευθύνης, αποστρατευόμενος ως αξιωματικός. Παράλληλα, ήδη από το 1987 είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου ποτών, ενώ η δημόσια πορεία του στη Λευκάδα συνδέθηκε και με τον αθλητισμό, καθώς διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», συμβάλλοντας στην άνοδό της στην Α2.

Διαβάστε επίσης: Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου

Η ενασχόλησή του με την αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2010, όταν εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος, ενώ ακολούθησε η θητεία του ως αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Στη συνέχεια πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή, θέτοντας υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές και εκλεγόμενος για πρώτη φορά βουλευτής τον Σεπτέμβριο του 2015. Έκτοτε διατήρησε σταθερή κοινοβουλευτική παρουσία, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία στη Λευκάδα.

Στην κοινοβουλευτική του διαδρομή έχει συμμετάσχει σε σειρά επιτροπών, μεταξύ των οποίων επιτροπές για την Εθνική Άμυνα, τις Οικονομικές Υποθέσεις, τις Περιφέρειες και τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, ενώ έχει υπηρετήσει και σε κομματικές θέσεις ευθύνης, όπως εκείνη του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Η τοποθέτηση του Αθανάσιου Καββαδά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται στο προσκήνιο, τόσο λόγω των πολιτικών εξελίξεων όσο και λόγω της αυξημένης πίεσης που ασκείται στην κυβέρνηση γύρω από ζητήματα αγροτικής πολιτικής. Με αυτά τα δεδομένα, η ανάληψη των νέων του καθηκόντων δεν συνιστά απλώς μια αλλαγή προσώπου, αλλά μια κίνηση με σαφές πολιτικό βάρος για τη συνέχεια.

