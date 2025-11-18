ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου-Τυχεροπούλου

Πηγές της ΝΔ κάνουν λόγο για νέα σοβαρά ερωτηματικά που εγείρονται για την διοίκηση του Ευάγγελου Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή όσα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η υπάλληλος του οργανισμού Ζωή Πολιτοπούλου.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγωγή κατά συγκεκριμένης εφημερίδας που ασχολείται με αγροτικά θέματα ωστόσο όπως είπε “ο Σημανδράκος μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να φύγω από την αίθουσα και να μην καταθέσω”. Η ίδια απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Μακάριου Λαζαρίδη υποστήριξε μάλιστα πως μάρτυρας υπεράσπισης του εκδότη της εφημερίδας ήταν ο κ. Μόσχος Κορασίδης, επίσης υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Πολιτοπούλου σημείωσε δε, ότι παρέμεινε και κατέθεσε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα ο κ. Σημανδράκος να την μεταθέσει σε άλλη υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΝΔ το “περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κορασίδης είχε παρέμβει και στην παλαιότερη υπόθεση των 400.000 ευρώ των Γ. και Αθ. Μιάουρα, αποστέλλοντας ο ίδιος – από το προσωπικό του email – τα επιχειρήματα του πληρεξούσιου δικηγόρου των αγροτών προς τα στελέχη του Οργανισμού”.

Οι ίδιες πηγές της πλειοψηφίας προσθέτουν: “Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Καταγγελίες για βαριές ευθύνες της κ. Τυχεροπούλου για τη λάθος πληρωμή

Πέραν αυτών, η ΝΔ υποστηρίζει ότι από την κατάθεση του διευθυντή πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνη Τασούλα προκύπτουν βαρύτατες ευθύνες της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου καθώς χειρισμοί της οδήγησαν σε λάθος πληρωμή 52 εκατ. ευρώ. «Η ευθύνη για το λάθος είναι σε αυτόν που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης» είπε ο μάρτυρας διευκρινίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για τον αρμόδιο που ελέγχει και εγκρίνει τη νομιμότητα της πληρωμής, θέση που τότε κατείχε η κα Τυχεροπούλου.

Ο Τασούλης κατέθεσε, επίσης, ότι μόλις διαπίστωσε την υπέρβαση στη γραμμή του πρασινίσματος ενημέρωσε αμέσως τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ε. Σημανδράκο, καθώς και την προϊσταμένη της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή την κ. Τυχεροπούλου. Ανέφερε μάλιστα – σε ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριου Λαζαρίδη – ότι ο κ. Σήμανδράκος αρχικά ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, αλλά στη συνέχεια, με νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα, ανέστειλε τη διαδικασία γιατί «έπρεπε να συζητηθεί ξανά».

