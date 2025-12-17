ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 αγρότες

Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 αγρότες. Έως 31 Δεκεμβρίου ακολουθούν επιπλέον 600 εκατ. για ενισχύσεις και αποζημιώσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ.

 

17 Δεκ. 2025 19:36
Pelop News

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ολοκλήρωσαν την καταβολή συνολικού ποσού 487,9 εκατομμυρίων ευρώ προς 485.896 δικαιούχους του πρωτογενούς τομέα.

Οι εν λόγω πληρωμές περιλαμβάνουν βασικές και συμπληρωματικές ενισχύσεις, καθώς και αποζημιώσεις, συμβάλλοντας στη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και στη διατήρηση της ρευστότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, οι καταβολές κατανέμονται ως εξής:

  • 208,6 εκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, σε 482.853 δικαιούχους.
  • 142,9 εκατομμύρια ευρώ για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα, σε 285.214 δικαιούχους.
  • 14,9 εκατομμύρια ευρώ για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, σε 33.473 δικαιούχους.
  • 121,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις, σε 27.605 δικαιούχους.

Με τις συγκεκριμένες πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στους αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα φτάνει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται η καταβολή περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για μια σειρά από ενισχύσεις και δράσεις, μεταξύ των οποίων:

  • Εξισωτική Ενίσχυση 2025
  • Αποπληρωμή του Μέτρου 23
  • Λοιπές δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ)
  • De minimis ενισχύσεις για φερτά υλικά και ζωοτροφές
  • Επενδυτικές δαπάνες στην ύπαιθρο
  • Προκαταβολή 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, μέσω ΕΛΓΑ

Οι προγραμματισμένες αυτές καταβολές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αγροτικού τομέα απέναντι στις προκλήσεις του αυξημένου κόστους παραγωγής και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

