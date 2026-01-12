ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια

Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία να απορρίπτει τη διεύρυνση των μαρτύρων και την αντιπολίτευση να καταγγέλλει βιασύνη και προσπάθεια συγκάλυψης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά την επανέναρξη των συνεδριάσεων μετά τη διακοπή των εορτών.

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήτευση επιπλέον μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν άλλοι που να μπορούν να προσθέσουν κάτι ουσιαστικό». Ειδική αναφορά έκανε στην κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι –παρότι θα ήταν βασική μάρτυρας κατηγορίας σε ενδεχόμενη ακροαματική διαδικασία– δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις από τον κ. Αυγενάκη ή άλλους υπουργούς.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα για κλήτευση πρώην κυβερνητικών στελεχών, όπως των πρώην γενικών γραμματέων του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτα και Παπαγιαννίδη, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριος Σαλμάς.

Η κ. Αποστολάκη άσκησε σφοδρή κριτική και στην πρόθεση του προέδρου της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για περιορισμό της τηλεοπτικής μετάδοσης των μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών, χαρακτηρίζοντάς την «ομολογία πανικού» της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα περιορισμού της δημοσιότητας, κάνοντας λόγο για στρατηγική συσκότισης και συγκάλυψης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης να κατηγορεί την πλειοψηφία για σπουδή «να τελειώνει γρήγορα η εξεταστική».

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει να κρύψει τίποτα», απορρίπτοντας την κλήτευση του κ. Σαλμά και υποστηρίζοντας ότι οι πρώην γενικοί γραμματείς δεν είχαν αρμοδιότητα σε ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προτίθεται να μετατρέψει την εξεταστική σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή «σόου».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν ο Αντώνιος Μωυσίδης και ο Ιωάννης Καργιώτης, οι οποίοι είχαν διατελέσει στα αντίστοιχα αξιώματα την περίοδο 2015–2016.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναστάτωση από φωτιά στην αίθουσα Τύπου ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ