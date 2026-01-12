ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια

Μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά την επανέναρξη των συνεδριάσεων μετά τη διακοπή των εορτών.

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήτευση επιπλέον μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν άλλοι που να μπορούν να προσθέσουν κάτι ουσιαστικό». Ειδική αναφορά έκανε στην κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι –παρότι θα ήταν βασική μάρτυρας κατηγορίας σε ενδεχόμενη ακροαματική διαδικασία– δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις από τον κ. Αυγενάκη ή άλλους υπουργούς.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα για κλήτευση πρώην κυβερνητικών στελεχών, όπως των πρώην γενικών γραμματέων του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτα και Παπαγιαννίδη, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριος Σαλμάς.

Η κ. Αποστολάκη άσκησε σφοδρή κριτική και στην πρόθεση του προέδρου της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για περιορισμό της τηλεοπτικής μετάδοσης των μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών, χαρακτηρίζοντάς την «ομολογία πανικού» της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα περιορισμού της δημοσιότητας, κάνοντας λόγο για στρατηγική συσκότισης και συγκάλυψης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης να κατηγορεί την πλειοψηφία για σπουδή «να τελειώνει γρήγορα η εξεταστική».

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει να κρύψει τίποτα», απορρίπτοντας την κλήτευση του κ. Σαλμά και υποστηρίζοντας ότι οι πρώην γενικοί γραμματείς δεν είχαν αρμοδιότητα σε ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προτίθεται να μετατρέψει την εξεταστική σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή «σόου».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν ο Αντώνιος Μωυσίδης και ο Ιωάννης Καργιώτης, οι οποίοι είχαν διατελέσει στα αντίστοιχα αξιώματα την περίοδο 2015–2016.

