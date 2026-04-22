ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της άρσης της ασυλίας του πήρε από το βήμα της Βουλής ο Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις δικογραφίες της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην υπουργός δεν περιορίστηκε σε μια τυπική υπερασπιστική τοποθέτηση, αλλά ζήτησε ευθέως από την Ολομέλεια να υπερψηφίσει την πρόταση για την άρση της ασυλίας του, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διερεύνηση της υπόθεσης και να μην μείνει, όπως είπε, καμία σκιά γύρω από το όνομά του.

Στην τοποθέτησή του, ο Κώστας Σκρέκας επιχείρησε να αποσυνδέσει πλήρως τη δική του στάση από οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Οπως ανέφερε, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε «πραγματικό αγρότη», προσθέτοντας ότι ουδέποτε του ζητήθηκε κάτι παράνομο και ότι ούτε ο ίδιος υπέδειξε ή υποστήριξε κάτι παράνομο. Με αυτή τη γραμμή θέλησε να δείξει ότι η εμπλοκή του, όπως την περιγράφει ο ίδιος, δεν είχε χαρακτήρα αθέμιτης παρέμβασης, αλλά δεν θέλησε ταυτόχρονα να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Η βασική του θέση, ότι ζητεί να αρθεί η ασυλία του, είχε άλλωστε ήδη καταγραφεί δημόσια από τις αρχές Απριλίου.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι ο μόνος δρόμος για να αποκατασταθεί η αλήθεια είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτό είναι και το πολιτικό στίγμα της παρέμβασής του: όχι άρνηση της διαδικασίας, αλλά απαίτηση να προχωρήσει το ταχύτερο, ώστε να υπάρξει οριστική κρίση από τις αρμόδιες αρχές. Η στάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην υπόθεση, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας και των 13 βουλευτών, ενώ αρκετοί εξ αυτών έχουν ζητήσει και οι ίδιοι να αφεθεί η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτηση Σκρέκα εντάσσεται έτσι στη γραμμή των κυβερνητικών βουλευτών που επιλέγουν να εμφανιστούν θεσμικά πρόθυμοι να ελεγχθούν, χωρίς όμως να αποδέχονται την ουσία των αιτιάσεων σε βάρος τους. Το πολιτικό βάρος της σημερινής συζήτησης δεν βρίσκεται μόνο στην αριθμητική της ψηφοφορίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κάθε βουλευτής επιχειρεί να διαμορφώσει δημόσια το αφήγημά του απέναντι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση του Κώστα Σκρέκα, το αφήγημα αυτό συνοψίζεται σε μια φράση: καμία ανοχή στη σκιά, καμία παραδοχή παρανομίας. Η τελευταία αυτή αποτίμηση είναι πολιτική ανάγνωση της σημερινής του στάσης.

