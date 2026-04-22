ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή

Με καθαρό αίτημα να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία εμφανίστηκε στη Βουλή ο Κώστας Σκρέκας, στη συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορούσε πραγματικό αγρότη, τόνισε ότι δεν του ζητήθηκε τίποτα παράνομο και κάλεσε το Σώμα να υπερψηφίσει την άρση της ασυλίας του, ώστε –όπως είπε– να μην υπάρξει καμία σκιά.

22 Απρ. 2026 13:43
Pelop News

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της άρσης της ασυλίας του πήρε από το βήμα της Βουλής ο Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις δικογραφίες της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην υπουργός δεν περιορίστηκε σε μια τυπική υπερασπιστική τοποθέτηση, αλλά ζήτησε ευθέως από την Ολομέλεια να υπερψηφίσει την πρόταση για την άρση της ασυλίας του, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διερεύνηση της υπόθεσης και να μην μείνει, όπως είπε, καμία σκιά γύρω από το όνομά του.

Στην τοποθέτησή του, ο Κώστας Σκρέκας επιχείρησε να αποσυνδέσει πλήρως τη δική του στάση από οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Οπως ανέφερε, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε «πραγματικό αγρότη», προσθέτοντας ότι ουδέποτε του ζητήθηκε κάτι παράνομο και ότι ούτε ο ίδιος υπέδειξε ή υποστήριξε κάτι παράνομο. Με αυτή τη γραμμή θέλησε να δείξει ότι η εμπλοκή του, όπως την περιγράφει ο ίδιος, δεν είχε χαρακτήρα αθέμιτης παρέμβασης, αλλά δεν θέλησε ταυτόχρονα να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Η βασική του θέση, ότι ζητεί να αρθεί η ασυλία του, είχε άλλωστε ήδη καταγραφεί δημόσια από τις αρχές Απριλίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι ο μόνος δρόμος για να αποκατασταθεί η αλήθεια είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτό είναι και το πολιτικό στίγμα της παρέμβασής του: όχι άρνηση της διαδικασίας, αλλά απαίτηση να προχωρήσει το ταχύτερο, ώστε να υπάρξει οριστική κρίση από τις αρμόδιες αρχές. Η στάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην υπόθεση, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας και των 13 βουλευτών, ενώ αρκετοί εξ αυτών έχουν ζητήσει και οι ίδιοι να αφεθεί η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτηση Σκρέκα εντάσσεται έτσι στη γραμμή των κυβερνητικών βουλευτών που επιλέγουν να εμφανιστούν θεσμικά πρόθυμοι να ελεγχθούν, χωρίς όμως να αποδέχονται την ουσία των αιτιάσεων σε βάρος τους. Το πολιτικό βάρος της σημερινής συζήτησης δεν βρίσκεται μόνο στην αριθμητική της ψηφοφορίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κάθε βουλευτής επιχειρεί να διαμορφώσει δημόσια το αφήγημά του απέναντι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση του Κώστα Σκρέκα, το αφήγημα αυτό συνοψίζεται σε μια φράση: καμία ανοχή στη σκιά, καμία παραδοχή παρανομίας. Η τελευταία αυτή αποτίμηση είναι πολιτική ανάγνωση της σημερινής του στάσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:17 Πρωτομαγιά στη Βυτίνα: Το «στολίδι» του Μαινάλου στα καλύτερά του
16:09 ΥΠΟΙΚ: Τα 8 μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε χρέη, επιδόματα και ενοίκια
16:00 40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον
15:53 Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
15:48 Συναγερμός στην Καλαμάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πλαστικών, διακοπή της κυκλοφορίας
15:40 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για εκπαίδευση και αξίες
15:28 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νέα ευρήματα στις έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης
15:17 Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί
15:10 Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»
15:05 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Διπλή παρέμβαση για Δικαιοσύνη, δικηγόρους και Ευρωπαίους Εισαγγελείς
14:58 Πάτρα: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Αγορά Αργύρη
14:52 Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος στα 98 του χρόνια – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του
14:50 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» φωτίζει την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη
14:46 Μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ: Η εξειδίκευση Πιερρακάκη μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
14:41 Αίγιο: Το 4ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας φέρνει τρεις μέρες γεμάτες ιστορίες και φαντασία
14:33 Οβρυά: Ο «Φίλερης» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με εκδήλωση αφιερωμένη στους Σαρακατσάνους
14:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενταση στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Καραμανλής – Συνεχείς παρεμβάσεις από Κωνσταντοπούλου
14:16 Ναύπακτος: Με Πομπή Αρματωμένων και ιστορικό δρώμενο η 197η Επέτειος της Απελευθέρωσης
14:02 Μητσοτάκης – Ράμα στο Μαξίμου: Χιούμορ για το ντύσιμο στην έναρξη της συνάντησης
14:00 Θωρακίζει παραλίες η Δ. Αχαΐα: Δέκα πύργοι και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
