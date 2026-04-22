ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης

Στο βήμα της Ολομέλειας ο Νότης Μηταράκης επιχείρησε να δώσει καθαρό θεσμικό περίγραμμα στη δική του εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι το γραφείο του δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να διαβιβάσει αίτημα πολίτη προς το αρμόδιο υπουργείο. Οπως ανέφερε, η σχετική ενέργεια έγινε από συνεργάτες του στη Χίο, βάσει πάγιας οδηγίας, χωρίς αξιολόγηση της ουσίας του αιτήματος και χωρίς καμία παρότρυνση ή άλλη παρέμβαση. Κατά τον ίδιο, εκεί ακριβώς εξαντλείται και η συμμετοχή του, κάτι που –όπως είπε– προκύπτει και από τη δικογραφία.

Ο βουλευτής της ΝΔ επέμεινε ότι μια τέτοια πράξη ανήκει στον πυρήνα της πολιτικής δραστηριότητας ενός βουλευτή και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως έκνομη παρέμβαση. Επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 62 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η διαβίβαση αλληλογραφίας και αιτημάτων πολιτών προς τη διοίκηση αποτελεί θεμιτή κοινοβουλευτική λειτουργία. Στη λογική αυτή, ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά επεκτείνεται στην επαφή με την κοινωνία, στην ανάδειξη προβλημάτων και στη μεταφορά αιτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές.

Στην τοποθέτησή του θέλησε επίσης να απομακρύνει ρητά τη συζήτηση από την έννοια του ρουσφετιού. Οπως είπε, εδώ δεν πρόκειται για εξυπηρέτηση, αλλά για τη θεσμική μεταφορά αιτήματος πολίτη, όπως αυτό είχε διατυπωθεί από αρμόδιο επιστήμονα, προς το αρμόδιο υπουργείο για εξέταση. Για να ενισχύσει αυτή τη θέση, έκανε αναφορά και σε διεθνείς πρακτικές, σημειώνοντας ότι σε άλλες δημοκρατίες τα βουλευτικά γραφεία λειτουργούν συστηματικά ως σημεία υποδοχής και παρακολούθησης υποθέσεων πολιτών. Το συγκεκριμένο επιχείρημα αποδίδεται στην ομιλία που παρέθεσες και ευθυγραμμίζεται με τη βασική δημόσια γραμμή που έχει ήδη αναπτύξει ο ίδιος.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Νότης Μηταράκης είπε ότι, παρότι δεν θεωρεί πως η άρση ασυλίας του στέκει νομικά, ο ίδιος ζητεί να προχωρήσει η διαδικασία για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, ώστε να προστατεύσει το όνομά του. Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική στο γενικότερο κλίμα, λέγοντας ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται πλέον με τεκμήριο ενοχής αντί για τεκμήριο αθωότητας. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Δικαιοσύνης και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι δεν έχει πράξει κάτι παράνομο.

Κλείνοντας, προειδοποίησε για τις θεσμικές συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη υπόθεση στον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται στο μέλλον ο ρόλος του βουλευτή. Υποστήριξε ότι, αν ποινικοποιείται η μεταφορά αιτημάτων πολιτών, τότε τίθεται υπό αμφισβήτηση τόσο η λειτουργία των πολιτικών γραφείων όσο και η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους βουλευτές και τους πολίτες που εκπροσωπούν. Με αυτή τη γραμμή επιχείρησε να μετατρέψει την προσωπική του υπεράσπιση σε μια ευρύτερη πολιτική και θεσμική συζήτηση για τα όρια της κοινοβουλευτικής παρέμβασης. Αυτή η τελευταία αποτίμηση είναι πολιτική ανάγνωση της παρέμβασής του με βάση το περιεχόμενο της ομιλίας του.

