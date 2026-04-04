ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της Επιτροπής Δεοντολογίας η δικογραφία για τους 11 βουλευτές – Μεγάλη Τρίτη οι εξηγήσεις

Σε νέα φάση εισέρχεται σήμερα η κοινοβουλευτική διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στις 11 το πρωί αναμένεται να παραλάβουν τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά τους 11 βουλευτές για τους οποίους έχει τεθεί ζήτημα άρσης ασυλίας. Παράλληλα, από το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε και η ενημέρωση των ίδιων των βουλευτών, με τον καθένα να παραλαμβάνει το τμήμα της δικογραφίας που τον αφορά προσωπικά.

Η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνει και το μέγεθος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η δικογραφία είναι ογκώδης, περιλαμβάνει πάνω από 3.000 σελίδες και συνοδεύεται από καταγραφές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ψηφιακό υλικό. Ενδεικτικό του όγκου είναι ότι, όπως αναφέρεται, για τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα έχουν παραχθεί πολυάριθμα αντίγραφα και συνοδευτικό υλικό σε CD.

Σήμερα η διανομή, τη Μεγάλη Τρίτη η κρίσιμη συνεδρίαση

Το σημερινό βήμα θεωρείται διαδικαστικά καθοριστικό, επειδή από τη στιγμή που η δικογραφία φτάνει επισήμως στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενεργοποιείται και η κοινοβουλευτική διαδικασία για την εξέταση του αιτήματος άρσης ασυλίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Γεωργαντάς, αναλαμβάνει τη διανομή των πλήρων αντιγράφων στα μέλη της, ώστε να ενημερωθούν και τα κόμματα για το σύνολο της υπόθεσης.

Το επόμενο καθοριστικό ορόσημο έχει ήδη οριστεί για τη Μεγάλη Τρίτη, όταν η Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εξετάσει την υπόθεση. Τότε οι 11 βουλευτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, είτε με φυσική παρουσία ενώπιον της Επιτροπής είτε με γραπτό υπόμνημα. Από τη συνεδρίαση αυτή θα προκύψει και η εισήγηση προς την Ολομέλεια για το αν πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία άρσης ασυλίας.

Ποιοι ελέγχονται και τι περιλαμβάνει η υπόθεση

Η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά συνολικά 20 πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους 11 εν ενεργεία βουλευτές, δύο πρώην υπουργούς και πέντε πρώην βουλευτές. Για τους εν ενεργεία βουλευτές ενεργοποιείται η κοινοβουλευτική διαδικασία άρσης ασυλίας, ενώ για τους πρώην υπουργούς η διαβίβαση ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Στο περιεχόμενο της δικογραφίας αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία περιλαμβάνονται απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και άλλα ευρήματα που θεωρείται ότι τεκμηριώνουν τις ενδείξεις της έρευνας. Η ΕΡΤ έχει μεταδώσει ότι από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ υπάρχουν και δύο περιπτώσεις που συνδέονται με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Πώς θα έχουν πρόσβαση οι βουλευτές στον φάκελο

Για την επισκόπηση της δικογραφίας έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος στη Βουλή, όπου οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές και τα κόμματα θα μπορούν να μελετούν το περιεχόμενο του φακέλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί, τα αντίγραφα θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Μεγάρου της Βουλής, χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής ή φωτογράφισης, ώστε να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εμπιστευτικότητας.

Η πρόσβαση αυτή είναι κρίσιμη και για πρακτικούς και για πολιτικούς λόγους. Από τη μια πλευρά, επιτρέπει στους βουλευτές να γνωρίζουν ακριβώς τι περιέχει ο φάκελος που τους αφορά. Από την άλλη, διαμορφώνει ήδη το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κινηθούν τόσο οι ίδιοι όσο και τα κόμματα ενόψει της συνεδρίασης της Μεγάλης Τρίτης και της συζήτησης που θα ακολουθήσει στην Ολομέλεια.

Το πολιτικό βάρος μεταφέρεται τώρα στη Βουλή

Μετά την αποστολή της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περνά πλέον από το στάδιο της δικαστικής έρευνας στο πεδίο της ανοιχτής κοινοβουλευτικής διαχείρισης. Η σημερινή παραλαβή του υλικού από την Επιτροπή Δεοντολογίας δεν είναι μια τυπική διαδικαστική πράξη, αλλά η έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικής πίεσης, καθώς από εδώ και πέρα κάθε βήμα θα εξελίσσεται εντός της Βουλής και υπό το βάρος της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Για την κυβέρνηση, αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η επόμενη εβδομάδα αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία. Η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας, οι εξηγήσεις των 11 βουλευτών και το υλικό που περιλαμβάνει η δικογραφία διαμορφώνουν ένα σκηνικό με σαφές θεσμικό βάρος και έντονο πολιτικό αποτύπωμα, σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς.

