ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνο «ναι» της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026.

Η απόφαση της Επιτροπής ήρθε έπειτα από την εξέταση των υπομνημάτων που κατέθεσαν οι 9 από τους 11 βουλευτές, αλλά και τις αυτοπρόσωπες εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιόν της ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, οι μόνοι που βρέθηκαν με φυσική παρουσία στη Βουλή κατά τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι και οι 11 βουλευτές της συμπολίτευσης είχαν ζητήσει οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, επιλέγοντας να μην υπάρξει πολιτική ή κοινοβουλευτική κάλυψη, αλλά να ακολουθηθεί η θεσμική οδός ώστε να δώσουν εξηγήσεις όπου και όποτε χρειαστεί.

Μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία, σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα αποφανθεί με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Ο Χρήστος Μπουκώρος στο δικό του υπόμνημα με το οποίο ζητά να δοθεί η άδεια να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, αναφέρει ότι «η επικοινωνία μου με τον πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφρων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου»

Τι είπε στην επιτροπή ο Κώστας Τσιάρας

Πλήρη άγνοια για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε στο ελληνικό παράρτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ Κώστας Τσιάρας ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «άλμα λογικής» τα συμπεράσματα της δικογραφίας που του αποδίδουν ποινικές ευθύνες σε βαθμό πλημμελήματος.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων που παρείχε στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας τα οποία εξετάζουν το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας σημείωσε «τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ιδανικά δεν πρέπει στην πολιτεία να πηγαίνει κάποιος στο γραφείο βουλευτή» για να προσθέσει στη συνέχεια πως καθυστερήσεις, παραλήψεις και λάθη δημοσίων υπηρεσιών αναγκάζουν τους πολίτες να προσφεύγουν στους βουλευτές για να βρουν λύση.

Ειδικά για την υπόθεση που τον αφορά τόνισε ότι η αναφορά σε ζημία που κυμαίνεται από 190 έως 429 ευρώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ εξηγεί πως η διάρθρωση των επιδοτήσεων είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι παρουσιάζεται.

Ξεκαθάρισε ότι δεν του στοιχίζει η απώλεια της θέσης του υπουργού, αλλά η επιβάρυνση που υφίσταται η οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έχει παιδιά, σύζυγο και μητέρα, και ότι το μεγαλύτερο βάρος αυτής της υπόθεσης το επωμίζεται το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τέλος, ζητά την άρση της ασυλίας του, προκειμένου –όπως αναφέρει– να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να μην οδηγούνται άδικα άνθρωποι σε τέτοιες διαδικασίες, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν σε βάρος του ουσιαστική απώλεια ή ευθύνη.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 62 η επιτροπή και συνολικά η Βουλή ερευνά μόνο αν τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή, σε διαφορετική περίπτωση η σχετική άδεια προς τις εισαγγελικές αρχές «δίνεται υποχρεωτικά».

Στην παρούσα φάση τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, έχοντας μελετήσει το σύνολο της δικογραφίας και αφού λάβουν γνώση των γραπτών εξηγήσεων των ελεγχόμενων βουλευτών, θα κληθούν να απαντήσουν εάν είναι υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η τελική εισήγηση θα συμπεριλάβει την πλειοψηφούσα άποψη των μελών και θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια. Μετά της εορτές του Πάσχα, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια προκειμένου να γίνει η τελική συζήτηση και στο τέλος θα γίνει ψηφοφορία για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για την άρση της ασυλίας αρκεί η απλή πλειοψηφία πιο των παρόντων βουλευτών.

