ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους» – Τι είπε ο Καϊμακάμης στην Εξεταστική της Βουλής

Τη διαβεβαίωση ότι «πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές» του Πυλώνα ΙΙ, που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2025, έδωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία ερευνά τα ζητήματα που αφορούν τις καθυστερήσεις και τις παρατυπίες στις αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, οι πληρωμές δεν είχαν πραγματοποιηθεί «επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου», ωστόσο τα προβλήματα έχουν πλέον επιλυθεί. «Έχουν γίνει οι καταχωρήσεις των ελέγχων και το σύστημα τρέχει. Πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές», υπογράμμισε.

Έλεγχοι, διαφάνεια και ευθύνες

Ο κ. Καϊμακάμης ξεκαθάρισε ότι όλες οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και ότι η διαδικασία θα αποδώσει ευθύνες. «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Το χρήμα που καταχράστηκαν θα το ανακτήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, ανέφερε πως δεν υπήρξαν πολιτικές ή διοικητικές παρεμβάσεις που να επηρέασαν τη λειτουργία του Οργανισμού. Παράλληλα, επισήμανε πως οι τεχνικοί σύμβουλοι εκτελούν τις συμβάσεις «με τον πλέον θεσμικό τρόπο», όπως είχαν υπογραφεί το 2023.

«Τα παραδοτέα αξιολογούνται από θεσμοθετημένη επιτροπή που λειτουργεί με διαφάνεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχω διαπιστώσει καμία απόκλιση από τους όρους των συμβάσεων», τόνισε.

Μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος σημείωσε πως πρόκειται για ορθή τεχνοκρατική κίνηση που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του συστήματος πληρωμών.

«Η μετάβαση στην ΑΑΔΕ θα προσθέσει ένα “συν” στην όλη λειτουργία του Οργανισμού και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα», ανέφερε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις στη Βουλή

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μαρίας Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάμης τόνισε πως δεν ήταν ενήμερος για την πρόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Σαλάτα, να κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ αναφορικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών του Ιουνίου στα βιολογικά, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, σημείωσε πως υπήρξε ανάγκη για επιπλέον ελέγχους.

«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερη διοικητική διαφάνεια και δικαιότερες πληρωμές προς τους πραγματικούς δικαιούχους στο μέλλον.

Καταγγελίες και μπλοκαρίσματα ΑΦΜ

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι δεν έχει αποδείξεις ύπαρξης κυκλώματος εντός του Οργανισμού, αν και «η περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο».

Παράλληλα αποκάλυψε πως έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, τις οποίες διαβιβάζει αμέσως στις εισαγγελικές αρχές.

«Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισηγήσεων υπηρεσιακών στελεχών, λόγω υπόνοιων για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προς οριστική εξυγίανση

Ο κ. Καϊμακάμης κατέληξε επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα διοίκηση κινείται με πλήρη θεσμικότητα και διαφάνεια, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

