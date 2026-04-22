ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας» λέει ο Θάνος Πλεύρης

Παρέμβαση με καθαρό πολιτικό και κοινοβουλευτικό αποτύπωμα έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει τις σχετικές άρσεις ασυλίας, εξηγώντας πως στην περίπτωση των βουλευτών το κριτήριο δεν είναι η ουσία της κατηγορίας, αλλά το αν η εξεταζόμενη πράξη σχετίζεται ή όχι με την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Όπως ανέφερε, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους υπουργούς, όπου όταν διαβιβάζεται φάκελος πρέπει να αξιολογηθεί και η ουσία της υπόθεσης, στους βουλευτές η κρίση της Βουλής περιορίζεται στο εάν η υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

Η τοποθέτησή του δεν έμεινε εκεί. Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι όλοι τελικά θα αθωωθούν, ενώ υποστήριξε ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η πορεία θα σταματήσει πολύ νωρίτερα, στο επίπεδο της αρχειοθέτησης, χωρίς να υπάρξει καν παραπομπή σε δικαστήριο. Με αυτή τη γραμμή ερμήνευσε και τη στάση ορισμένων βουλευτών, οι οποίοι –όπως είπε– επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία ώστε να υπάρξει στη συνέχεια αρχειοθέτηση και να καταδειχθεί, κατά την άποψή τους, η αδυναμία της κατηγορίας.

Η διάκριση που έβαλε για βουλευτές και υπουργούς

Ιδιαίτερο βάρος είχε στη δήλωσή του η διάκριση που έκανε ανάμεσα στη μεταχείριση των βουλευτών και εκείνη των υπουργών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο κ. Πλεύρης επέμεινε ότι στις περιπτώσεις των βουλευτών η Βουλή δεν καλείται να μπει στην ουσία της υπόθεσης, αλλά αποκλειστικά να εξετάσει αν συντρέχει λόγος προστασίας της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μέσω της ασυλίας.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δώσει και θεσμική εξήγηση στην επιλογή του να στηρίξει τις άρσεις, παρουσιάζοντας τη στάση του ως εφαρμογή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι ως προδικασμένη κρίση για το περιεχόμενο των φακέλων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που μεταφέρει τη συζήτηση από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της θεσμικής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να ακυρώνει τις σαφείς πολιτικές αιχμές που διατύπωσε στη συνέχεια.

Αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στην ίδια παρέμβαση, ο υπουργός δεν απέφυγε να σχολιάσει και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, επισημαίνοντας ότι και εκείνη «κρίνεται», αφού πρόκειται για εισαγγελικό λειτουργό. Η αναφορά αυτή προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δείχνει ότι η κυβέρνηση ή τουλάχιστον στελέχη της δεν περιορίζονται μόνο στην άμυνα απέναντι στις κατηγορίες, αλλά περνούν και σε ευθεία αμφισβήτηση των χειρισμών από την πλευρά της ευρωπαϊκής δικαστικής αρχής.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση, με τη διαχείριση των δικογραφιών, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις ευρύτερες θεσμικές προεκτάσεις να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δήλωση Πλεύρη προσθέτει ακόμη ένα σαφές στίγμα από την κυβερνητική πλευρά: στήριξη στην άρση ασυλίας ως θεσμική επιλογή, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτή αμφισβήτηση της βαρύτητας των κατηγοριών και των χειρισμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

