ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων από την Κρήτη στην Ευελπίδων

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα

17 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Νωρίς το πρωί σήμερα (17/12/2025) βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ, που αποτελούνταν από επτά άτομα.

Όπως έγινε γνωστό και οι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα.

