ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων από την Κρήτη στην Ευελπίδων

Νωρίς το πρωί σήμερα (17/12/2025) βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ανατρεπτικός νόμος του «επώνυμου δότη» σπέρματος, που ψηφίστηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ, που αποτελούνταν από επτά άτομα.

Όπως έγινε γνωστό και οι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



