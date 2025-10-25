ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατηγορητήριο για τον λογιστή αναβαθμίστηκε και υπάρχει λόγος σοβαρός!

Σήμερα (25/10/2025) περνάει το κατώφλι του γραφείου του Έλληνα ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η δεύτερη ομάδα των κατηγορούμενων για την νέα, μεγάλη, υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να σημειωθεί ότι χθες απολογήθηκαν 11 εκ των 37 κατηγορούμενων της υπόθεσης, κατά περίπτωση για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι 11 κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν είναι νόμιμες και αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για έναν κατηγορούμενο, τον λογιστή, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των στοιχείων που συνέλεξαν οι Αρχές μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του. Τα στοιχεία αυτά, κατά πληροφορίες, ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται, πλέον, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας και τσάντες γνωστών οίκων μόδας.

Ακόμη θα κληθεί να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

