Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές

Οι αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορικά και πρώτες ύλες περνούν πλέον καθαρά στην αγορά, με τις τιμές σε λιπάσματα και οπωροκηπευτικά να κινούνται αισθητά υψηλότερα.

23 Μαρ. 2026 10:00
Νέα άνοδο καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι τιμές σε λιπάσματα και οπωροκηπευτικά, με βασική αιτία την αύξηση στο κόστος ενέργειας, στις πρώτες ύλες και στα μεταφορικά, σε ένα περιβάλλον που επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό έχει φτάσει τα 77,5 λεπτά από 55 λεπτά πέρσι, ενώ σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και 3,5 λεπτά για μεταφορικά. Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, έναντι 5.500 ευρώ πέρσι, δηλαδή αυξημένη κατά 78,4%. Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, ανεβάζοντας το κόστος για άμεσες παραγγελίες στα 98,1 λεπτά/κιλό.

Η πίεση αυτή περνά ήδη και στα οπωροκηπευτικά, με τις τιμές στις λαϊκές αγορές να εμφανίζουν αισθητή άνοδο. Οι ντομάτες φτάνουν έως τα 3,50 ευρώ το κιλό από 2,50 ευρώ, τα ντοματίνια έως τα 7 ευρώ από 5-5,50 ευρώ, ενώ οι πιπεριές κινούνται στα 3,50-4 ευρώ από 2,50-3 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλα προϊόντα, καθώς οι μελιτζάνες πωλούνται πλέον 3,80-4 ευρώ από 2-2,50 ευρώ, ενώ το μπρόκολο φτάνει έως τα 2,80 ευρώ από 2 ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το πώς η άνοδος στα καύσιμα και στις εισροές μεταφέρεται σταδιακά από την παραγωγή και τη μεταφορά, απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
