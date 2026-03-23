Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές

Νέα άνοδο καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι τιμές σε λιπάσματα και οπωροκηπευτικά, με βασική αιτία την αύξηση στο κόστος ενέργειας, στις πρώτες ύλες και στα μεταφορικά, σε ένα περιβάλλον που επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό έχει φτάσει τα 77,5 λεπτά από 55 λεπτά πέρσι, ενώ σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και 3,5 λεπτά για μεταφορικά. Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, έναντι 5.500 ευρώ πέρσι, δηλαδή αυξημένη κατά 78,4%. Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, ανεβάζοντας το κόστος για άμεσες παραγγελίες στα 98,1 λεπτά/κιλό.

Η πίεση αυτή περνά ήδη και στα οπωροκηπευτικά, με τις τιμές στις λαϊκές αγορές να εμφανίζουν αισθητή άνοδο. Οι ντομάτες φτάνουν έως τα 3,50 ευρώ το κιλό από 2,50 ευρώ, τα ντοματίνια έως τα 7 ευρώ από 5-5,50 ευρώ, ενώ οι πιπεριές κινούνται στα 3,50-4 ευρώ από 2,50-3 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλα προϊόντα, καθώς οι μελιτζάνες πωλούνται πλέον 3,80-4 ευρώ από 2-2,50 ευρώ, ενώ το μπρόκολο φτάνει έως τα 2,80 ευρώ από 2 ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το πώς η άνοδος στα καύσιμα και στις εισροές μεταφέρεται σταδιακά από την παραγωγή και τη μεταφορά, απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή.

