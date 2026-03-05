Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου

Επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Ωρα Πατρών», Γιώργος Ρώρος, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κορδά Χρήστο, τον Δήμαρχο Πατρέων Πελετίδη Κωνσταντίνο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Σβόλη Κωνσταντίνο, Αϊβαλή Βασίλη και Πέτρο Ψωμά προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή του το Δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας τον πόλεμο και τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή:

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε πρόεδρε,

Θεωρούμε καθήκον μας το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων να συνεδριάσει εκτάκτως ή δια περιφοράς για να εκδώσει ψήφισμα καταδίκης του πολέμου και της ανάφλεξης στην περιοχή.

Προτείνουμε ως ψήφισμα το παρακάτω:

Έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Ένα καθεστώς αυταρχικό που πρόσφατα δολοφόνησε 35.000 πολίτες της χώρας κυρίως νέους με τρόπο βίαιο και ωμό.

Ο εκδημοκρατισμός όμως δεν επιτυγχάνεται ούτε υλοποιείται με παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και με στρατιωτική επέμβαση.

Οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν ενίσχυσαν τη Δημοκρατία και η λύση στο ΙΡΑΝ θα πρέπει να δοθεί από τον Ιρανικό λαό.

Καταδικάζουμε επίσης απερίφραστα την πολεμική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ.

Άνοιξαν τους “ασκούς του Αιόλου” στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη με παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ.

Από ποιους ορίστηκαν “χωροφύλακες” της παγκόσμιας κοινότητας καταργώντας τον ΟΗΕ και όλους τους Διεθνείς οργανισμούς;

Η Ευρωπαϊκή ένωση δυστυχώς για άλλη μία φορά αποδεικνύεται μικρότερη των περιστάσεων, πλην Ισπανίας.

Η χώρα μας θα πρέπει να διαδραματίζει το ρόλο για την Ειρήνη, σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Δεν θα πρέπει να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο με καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων στη χώρα μας ή συμμετοχή.

Παράλληλα δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και την Κυπριακή δημοκρατία για οτιδήποτε χρειαστεί.

Να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος.

Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το Ιράν (Δημοκρατία, κατοχύρωση εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και με επίλυση όλων των εκκρεμών θεμάτων Παλαιστίνη, Κυπριακό κ.α.

Να εφαρμοστούν άμεσα οι αποφάσεις του ΟΗΕ για μετατροπή της Μέσης Ανατολής σε μία ζώνη χωρίς πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής.

Μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ασφάλειας, Ειρήνης και προστασίας του προσφυγικού».

