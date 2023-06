Ωρα Πατρών: «Πρωταθλήτρια στην παραπλάνηση και το ψέμα η Δημοτική Αρχή Πελετίδη»

Συνεχίζεται η σκληρή κριτική της δημοτικής παράταξης «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, στο Δήμο για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η Δημοτική Αρχή Πελετίδη εκτός από πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις αποδεικνύεται και πρωταθλήτρια στην παραπληροφόρηση και το ψέμα.

Προ μερικών ημερών δημοσίευσαν δελτίο τύπου, συνοδευόμενο από τις σχετικές φωτογραφίες ότι βραβεύτηκαν στους πέντε καλύτερους δήμους για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων!!

Ο αντιδήμαρχος κ. Πετρόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδιδε ότι βραβεύτηκαν από “αρμόδια κρατική αρχή”…

Ο αντιδήμαρχος κ Πλέσσας σε ερώτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο απάντησε ότι είναι “οργάνωση- εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το κράτος”.

Ο άμισθος σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Δημάρχου βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί κατά του πρύτανη κ. Μπούρα αλλά και όσων καταγγέλλουν τις αγέλες αδέσποτων ζώων και την ελλειμματική διαχείριση του θέματος εξ μέρους του Δήμου Πατρέων..!!

Με μία απλή αναζήτηση:

Zero Stray Academy είναι μία οργάνωση που ιδρύθηκε πριν ενάμιση περίπου χρόνο, κύριος χορηγός δε είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Αγγλία και τη Γερμανία, ενώ οι ρίζες τους φτάνουν στην Μέκκα του καπιταλισμού Αμερική, καθώς στις ενημερωτικές τους σελίδες αναφέρεται χαρακτηριστικά: Zero Stray Pawject, Inc is a US 501(c)3 non-profit. Zero Stray Pawject Germany e.V. is a German non-profit)

https://www.battersea.org.uk/

http://www.zerostraypawject.org/

Είναι δηλαδή αυτό που στη γλώσσα μας λέμε ΜΚΟ.

Η Ακαδημία αυτή διοργανώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους επιμόρφωσης με συμμετοχή ανά δέκα Δήμους, οι πέντε εκ των οποίων επιβραβεύονται με το τέλος τους κύκλους επιμόρφωσης του διαδικτυακού προγράμματος.

Από τους κύκλους αυτούς δηλαδή οι μισοί δήμοι βραβεύτηκαν και πήραν τίτλους επιμόρφωσης.

Η διευθύντρια της οργάνωσης σε συνέντευξή της ενημερώνει ότι ταξιδεύει η ίδια στην Ολλανδία προκειμένου να βρει υιοθεσίες για τα ζώα…..

Στην ίδια συνέντευξη ενημερώνει ότι ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τα άστεγα ζώα είναι ένας πολύ καλός νόμος και βεβαίως συνοδεύεται με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό με τον κ. Θεοδωρικάκο.

Εμείς θα θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο απέκρυψε η δημοτική αρχή ότι η οργάνωση αυτή είναι ΜΚΟ;

2. Θα διευκρινιστεί για ποιο λόγο συνεργάζεται με μία ΜΚΟ όταν μόνιμα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι στο στόχαστρο της Λαϊκής Συσπείρωσης και του ΚΚΕ;

3. Γιατί αποσιώπησε ότι δεκάδες δήμοι αντίστοιχα έχουν ήδη βραβευτεί και όχι μόνο πέντε όπως ήταν η ανακοίνωση; (ανάμεσά τους η Πάτρα);

4. Συμφωνεί η Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ με την ΜΚΟ για τις υιοθεσίες ζώων στο εξωτερικό;

5. Γνωρίζει από που αντλούνται τα έσοδα της η ΜΚΟ, αφού η επιμόρφωση και οι συσκευές αναγνώρισης ζώων που παρέλαβε ήταν εντελώς δωρεάν;

6. Μπορούν να μας ενημερώσουν ποια είναι η θέση τους σε σχέση με τυχόν αποστολές αδέσποτων στο εξωτερικό και αν έχουν πέσει στην αντίληψή τους περιπτώσεις σαν αυτές που περιγράφονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο;

https://www.hva.gr/el/magazine-article.php?id=81

7. Τελικά συμφωνεί η Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ με τη δράση των ΜΚΟ;

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11914097

https://www.aftodioikisi.gr/politiki/pafilis-to-kke-itan-to-mono-komma-pou-polemise-kai-stathike-apenanti-stis-mko/

8. Γιατί δε φρόντισαν εξαρχής (από το 2017) που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Φιλόδημος για την αίτηση χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ αν υποβάλλονταν αίτημα σε συνεργασία με τρεις δήμους προκειμένου να έχουν ένα πλήρες καταφύγιο αλλά προτιμούν να ενοικιάζουν από ιδιώτη και φτάσαμε πέντε χρόνια μετά να ενταχθούμε, χωρίς να αποκτήσουμε ιδιόκτητο Δημοτικό Κτηνιατρείο και Καταφύγιο;

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/09/apof61257-DPATREON-20092022.pdf

9. Γιατί δεν συνεργάζονται με ΟΛΕΣ τις φιλοζωικές οργανώσεις στην Πάτρα αλλά έχουν επιλεκτικές συνεργασίες;

10. Γιατί προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις με αποτέλεσμα να καταγγέλλονται ακόμα και από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο;

https://www.hva.gr/el/article.php?id=2045&fbclid=IwAR3owyeYRFMkv9MukSVyM3vGzGa0YDs_lLsZqNReh2dnBOvso-HXdWMfbOY

Υπενθυμίζουμε για όσους διαδίδουν ότι κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, ότι η παράταξή μας Ώρα Πατρών, ήδη από τις 28/7/21 με αρ. πρωτ. 69396/ 2021 έχει καταθέσει πλήρες σχέδιο σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και δήμους ανά την Ελλάδα για την κατασκευή στέγης αδέσποτων ζώων και είναι ίσως και η μόνη που έχει πιέσει προς την κατεύθυνση ορθής διαχείρισης των αδέσποτων εξαρχής της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων – Ώρα Πατρών (orapatron.gr)

Εκτός από το θεϊκό χάρισμα που σας έχει δοθεί να μοιράζετε τίτλους έχετε και την εξουσιοδότηση να βαφτίζετε το «κρέας», «ψάρι» έτσι ώστε να μην «αμαρτάνετε κατά τις ημέρες της νηστείας»;

Τελικά θα μπορέσετε να μας βρείτε ψήγματα αλήθειας σε αυτά που είχε η ανακοίνωση σας;

Θα επανέλθουμε…»