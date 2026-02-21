«Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό

Αρκετή ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης Πανιώνιος – Μαρκό για το πρωτάθλημα της Super League 2, που έληξε 0-0, η διοίκηση της ομάδας της Νέας Σμύρνης προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία, καθώς αποκάλυψε ότι άγνωστος άνδρας πέταξε μια πολύ επικίνδυνη κροτίδα στη γεμάτη από κόσμο εξέδρα, κάνοντας λόγο για δολοφονική ενέργεια.

Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Νέας Σμύρνης:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη δολοφονική ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό και συγκεκριμένα στο 80ο λεπτό, όταν άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου που βρίσκεται πίσω από τις Θύρες 2 και 3 του γηπέδου, εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς την θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε δεύτερο άτομο.

Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ένα απλό επεισόδιο αλλά ως μια εγληματικη ενέργεια που στόχο είχε ανθρωπινες ζωές και τη σωματική ακαιρεοτητα των φιλάθλων μας. Ως Πανιώνιος θα κινηθούμε άμεσα νομικά και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία μας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι ευθύνες θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το «τυφλό» χτύπημα βίας.

Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



