Όργιο διαφθοράς στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και μαζικές συλλήψεις: Στη φυλακή και συνεργάτες του ολιγάρχη Τσουμπάις

Σε μπαράζ συλλήψεων πολιτικών αλλά και πολιτικών στελεχών έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές αρχές, σε μία προσπάθεια του Κρεμλίνου να εκκαθαρίσει εστίες διαφθοράς που έχουν εντοπιστεί στον κρατικό μηχανισμό αλλά και στο στράτευμα.

Χθες, Παρασκευή, δικαστήριο της Μόσχας διέταξε να συλληφθεί ο Σεργκέι Μπολγκάρεφ, επικεφαλής της στρατιωτικής αντιπροσωπείας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως αναφέρουν οι Moscow Times, ο Μπολγκάρεφ έλαβε δωροδοκίες από τον γενικό διευθυντή της εταιρείας Impulse για την αποδοχή στρατιωτικών προϊόντων που κατασκευάζει η επιχείρηση, καθώς και για την υποστήριξή της κατά την εκτέλεση κρατικών εντολών άμυνας.

Αυτά ανακοινώθηκαν από την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και εφόσον κριθεί ένοχος, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η μέχρι τώρα δικαστική έρευνα λέει ότι μεταξύ 2017 και 2023, ο Μπολγκάρεφ διαχειρίστηκε στρατιωτικές συμβάσεις αξίας άνω του μισού δισεκατομμυρίου ρουβλιών (περίπου, 5 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών για μονάδες μάχης.

Φέρεται επίσης να δωροδοκήθηκε με 14 εκατομμύρια ρούβλια από τον Σεργκέι Κουζμένκο, διευθυντή της Impulse. Σε αντάλλαγμα, ο Μπολγκάρεφ ενέκρινε προϊόντα χαμηλής ποιότητας και έδωσε ειδική μεταχείριση στην εταιρεία.

Ο Μπολγκάρεφ είναι απλώς ο τελευταίος σε έναν αυξανόμενο κατάλογο υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας που συνελήφθησαν για διαφθορά.

Άλλες σημαντικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τους:

Yevgeny Gorbachev (Οκτώβριος 2024): Καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια για κλοπή 232 εκατομμυρίων ρουβλιών που προορίζονταν για στρατιωτικά έργα στην Αρκτική.

Ντμίτρι Κουρακίν (Νοέμβριος 2024): Καταδικάστηκε σε 17 χρόνια για δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας.

Konstantin Ogienko: Πρώην διοικητής του 1ου Στρατού Αεράμυνας Ειδικού Σκοπού, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια για δωροδοκία.

Μετά την αποπομπή Σοϊγκού, έφτασαν τους 36 οι συλληφθέντες απο το υπουργείο Άμυνας για διαφθορά, από Αναπληρωτές υπουργούς μέχρι στρατηγούς.

Στη φυλακή, συνεργάτες του ολιγάρχη Ανατόλι Τσουμπάις

Μαζικές συλλήψεις, επίσης για διαφθορά, ανακοινώθηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εναντίον της ομάδας του ολιγάρχη Ανατόλι Τσουμπάις, πρώην πανίσχυρου «τσάρου της οικονομίας» επί Γιέλτσιν ο οποίος θεωρείται αρχιτέκτονας της ιδιωτικοποίησης της Σοβιετικής ιδιοκτησίας στο όνομα των εκτεταμένων «αποκρατικοποιήσεων» που έγιναν τη δεκαετία του 1990.

Four former top managers of Rosnano were detained in Moscow, including three ex-deputies of Anatoly Chubais. The reason is the theft of 45 billion rubles, in which Chubais himself is suspected.https://t.co/3kBDTCsGp3 pic.twitter.com/ppfoPFkNju

— Farnak (@Farnakyboy) January 31, 2025