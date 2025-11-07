«Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης

Αντιδράσεις και ερωτήματα προκάλεσαν οι καταγγελίες επιβατών ότι αμαξοστοιχία στη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Λάρισα κινήθηκε σε αντίθετη γραμμή. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε τη δική του απάντηση, δημοσιεύοντας βίντεο με την πορεία του τρένου 2591 και διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση κανόνων ασφαλείας.

«Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι «η πορεία του προγραμματίστηκε με το σύστημα τηλεδιοίκησης». Το βίντεο, διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων, δείχνει την κίνηση του συρμού στη Σίνδο, με βάση τα δεδομένα του ψηφιακού συστήματος ελέγχου.

Όπως εξήγησε, «όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση, ενεργοποιούνται αυτομάτως τα φωτοσήματα (φανάρια), γεγονός που καθιστά αδύνατη την είσοδο οποιουδήποτε άλλου τρένου στην ίδια γραμμή».

Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης. Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή.… — kyranakis (@kyranakis) November 7, 2025

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι στο σημείο της Σίνδου υπάρχουν τέσσερις γραμμές — δύο ανόδου και δύο καθόδου — και ότι η «οπισθοπορία» του τρένου προγραμματίστηκε ώστε να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. «Η συνολική απόσταση μεταξύ των δύο “κλειδιών” του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι κακώς δεν εξηγήθηκε η διαδικασία στους επιβάτες, γεγονός που οδήγησε σε παρεξηγήσεις.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως «κατανοεί τη δυσπιστία των πολιτών», όμως τόνισε ότι «με τα νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη πως το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου αναβαθμίζεται».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το σχετικό βίντεο, με στόχο, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, «να μπει τέλος σε κάθε παρανόηση» σχετικά με την πορεία της αμαξοστοιχίας και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

