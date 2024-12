Οριστικά αντίπαλος της Παναχαϊκής ο ΟΦΗ

Τρία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας βρήκαν κάτοχο την Τετάρτη (04/12), με τον ΟΦΗ να είναι αυτός που πήρε το τελευταίο.

Οι Κρητικοί παρά το γεγονός ότι αγωνιζόντουσαν με παίκτη παραπάνω για σχεδόν 50′ μετά την αποβολή του Μπερναμπού για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Καραχάλιο, έχασαν με 1-0 από τον Βόλο Πανθεσσαλικό, όμως χάρις στο 3-1 του πρώτου αγώνα πήραν την πολυπόθητη πρόκριση, με το επόμενο εμπόδιο για τα ημιτελικά να είναι πλέον η Παναχαϊκή.

Στο ματς που άνοιξε χρονικά τη δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της φάσης των 16 της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη δουλειά κόντρα στο Αιγάλεω και με το ευρύ 7-1 έκλεισε θέση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του θεσμού, εκεί που θα βρει μπροστά του την ΑΕΚ.

Στο παιχνίδι του Φαλήρου ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά κόντρα στην Athens Kallithea, όμως το τελικό 1-1 σε συνδυασμό με το 0-1 της Λεωφόρου έδωσαν στους “ερυθρόλευκους” την πρόκριση και πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Ατρόμητος – Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-0

21:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (1ο ματς)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

