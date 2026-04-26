Οριστική η απόφαση του Κώστα Καραμανλή για το Συνέδριο της ΝΔ

Η ρήξη του πρώην πρωθυπουργού με τον νυν πρωθυπουργό έχει επέλθει εδώ και καιρό και το χάσμα συνεχώς βαθαίνει

26 Απρ. 2026 14:13
Pelop News

Είναι πλέον ορστικό ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα δώσει παρών στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου.

Και οι πληροφορίες λένε πως το γνωρίζει και το Μαξίμου. Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού φανερώνει πως δεν θέλει να έχει σχέση με τη «Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η ρήξη με τον νυν πρωθυπουργό έχει επέλθει εδώ και καιρό, με τη «συμμαχία» με τον Αντώνη Σαμαρά να δείχνει το κλίμα μεταξύ του ανιψιού του ιδρυτή ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου.

Απών από το Συνέδριο θα είναι και ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Από το λεγόμενο παραδοσιακό «καραμανλικό» μπλοκ θα παραστεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και νυν ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πλην όμως έχει αρνηθεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι πρόεδρος του Συνεδρίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
