Οριστική η απόφαση του Κώστα Καραμανλή για το Συνέδριο της ΝΔ

Είναι πλέον ορστικό ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα δώσει παρών στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου.

Και οι πληροφορίες λένε πως το γνωρίζει και το Μαξίμου. Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού φανερώνει πως δεν θέλει να έχει σχέση με τη «Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η ρήξη με τον νυν πρωθυπουργό έχει επέλθει εδώ και καιρό, με τη «συμμαχία» με τον Αντώνη Σαμαρά να δείχνει το κλίμα μεταξύ του ανιψιού του ιδρυτή ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου.

Απών από το Συνέδριο θα είναι και ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Από το λεγόμενο παραδοσιακό «καραμανλικό» μπλοκ θα παραστεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και νυν ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πλην όμως έχει αρνηθεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι πρόεδρος του Συνεδρίου.

