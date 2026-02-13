ΟΣΕ: Προκήρυξη 33 διευθυντικών θέσεων στο πλαίσιο διοικητικής ανασυγκρότησης

Σε νέα φάση οργανωτικού μετασχηματισμού εισέρχεται ο ΟΣΕ, προχωρώντας σε ανοιχτή προκήρυξη διευθυντικών θέσεων. Η διαδικασία συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και τη συνολική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

13 Φεβ. 2026 12:59
Pelop News

Στην προκήρυξη 33 επιτελικών διοικητικών θέσεων προχωρά ο νέος ΟΣΕ, ενεργοποιώντας βασική μεταρρυθμιστική πρόβλεψη του νόμου 5220/2025 του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, που αφορά τη διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η πλήρωση των θέσεων γίνεται για πρώτη φορά μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης και σύγχρονης διαδικασίας αξιολόγησης. Στόχος είναι η προσέλκυση έμπειρων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο, μεγάλους οργανισμούς υποδομών και μεταφορών, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Η προκήρυξη αφορά έξι θέσεις Γενικών Διευθυντών και 27 θέσεις Διευθυντών, με αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια, η λειτουργία του δικτύου, οι υποδομές, η στρατηγική ανάπτυξη, η οικονομική διαχείριση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, με αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας και διοικητικών δεξιοτήτων, ενώ προβλέπονται συνεντεύξεις και τελική αξιολόγηση από τη διοίκηση. Η διαδικασία περιλαμβάνει δημοσιοποίηση προσωρινών και οριστικών πινάκων, καθώς και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

Οι θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν με συμβάσεις τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ οι ρόλοι συνοδεύονται από σαφείς δείκτες απόδοσης και αυξημένες ευθύνες σε ζητήματα ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, υλοποίησης έργων και ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της διοικητικής επάρκειας του ΟΣΕ, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη βελτίωση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την υποστήριξη του συνολικού εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

