Όσκαρ 2022: Επεισοδιακή τελετή – Οι νικητές και το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ – ΒΙΝΤΕΟ

Τα βραβεία Όσκαρ επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες με παρουσιάστριες τις ηθοποιούς Έιμι Σούμερ, Ρεγκίνα Χολ και Γουάτα Σάικς.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, Beyonce, άνοιξε το σόου, ενώ αντίθετα με τα περσινά Όσκαρ λόγω κορονοϊού, φέτος οι αστέρες της έβδομης τέχνης επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί.

Να σημειωθεί επίσης πως τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

Αναλυτικά οι νικητές

Ακολουθεί κατάλογος των σημαντικότερων διακρίσεων που μοιράστηκαν στην 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Καλύτερης ταινίας: «CODA»

Σκηνοθεσίας: Τζέιν Κάμπιον, «Η εξουσία του σκύλου»

Α΄ γυναικείου ρόλου: Τζέσικα Τσαστέιν, «The eyes of Tammy Faye»

Α΄ ανδρικού ρόλου: Γουίλ Σμιθ, «Η μέθοδος Γουίλιαμς»

Β΄ ανδρικού ρόλου: Τρόι Κότσουρ, «CODA»

Β΄ γυναικείου ρόλου: Αντριάνα ΝτεΜπόουζ, «Γουέστ Σάιντ Στόρι»

Καλύτερης ξένης ταινίας: «Drive my car» (Ιαπωνία)

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων: «Ενκάντο»

Καλύτερου ντοκιμαντέρ: «Summer of Soul»

Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου: «Belfast»

Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου: «CODA»

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Η άβολη στιγμή της 94ης τελετής απονομής, ήταν ο εκνευρισμός του Γουίλ Σμιθ, όταν ο Κρις Ροκ άρχισε να «χοντραίνει» το αστείο του για τη σύζυγο του ηθοποιού, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός κωμικός επέλεξε να κάνει ένα αστείο για την Τζέιντα λέγοντας ότι θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο GI Jane 2 λόγω του ξυρισμένου κρανίου της. Να σημειωθεί ότι η Πίνκετ Σμιθ υποφέρει από αλωπεκία.



Το σχόλιο προκάλεσε την οργή του Σμιθ ο οποίος αφού είπε στον κωμικό «μην πιάνεις τη γυναίκα μου στο γ@@@…ο στόμα σου» στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Κρις Ροκ.

Ο δημοφιλής Γουίλ Σμιθ, που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, αφού λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο Γουίλ Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Τα δάκρυα και η συγγνώμη του ηθοποιού: