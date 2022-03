Όσκαρ 2022: Η Τζούντι Ντεντς εκτός από βραβείο διεκδικεί και ρεκόρ

Υποψήφια στην κατηγορία του Β’ γυναικείου ρόλου στα βραβεία Όσκαρ 2022 (28.03.2022/ 03.00 π.μ.) είναι η Τζούντι Ντεντς με την ταινία «Belfast».

Η Βρετανίδα σταρ θα μπορούσε να γίνει η πιο μεγάλη – ηλικιακά – νικήτρια σε κατηγορία ερμηνείας, καθώς προτάθηκε για τον ρόλο της Granny (γιαγιάς) στην ταινία του Κένεθ Μπράνα.

Η Ντέιμ Τζούντι είναι 87 ετών, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από τον Σερ Άντονι Χόπκινς όταν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2021, για την ερμηνεία του στην ταινία «The Father». Ωστόσο, δεν είναι η γηραιότερη υποψήφια στην ιστορία των Όσκαρ. Ο Κρίστοφερ Πλάμερ ήταν 88 ετών, όταν προτάθηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «All The Money In The World» το 2018.

Οι άλλες υποψήφιες για το βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου

Μεγάλο φαβορί στην κατηγορία θεωρείται η Αριάνα Ντε Μπόουζ του «West side story» στο οποίο η νεαρή ηθοποιός ερμηνεύει την Ανίτα, την σύντροφο του αρχηγού της συμμορίας των Πορτορικάνων.

Εκείνη που θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη είναι η Κίρστεν Ντανστ της «Εξουσίας του σκύλου» που έχει λάβει υποψηφιότητες στα βραβεία έως τώρα αλλά δεν έχει πάρει κάποιο από αυτά σπίτι της. Η Κίρστεν Ντανστ θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή μόνο στην περίπτωση που η «Εξουσία του σκύλου» σαρώσει τα Οσκαρ και τη συμπαρασύρει κι εκείνη σε νίκη στην κατηγορία της.

Η έτερη, θεωρητικά, διεκδικήτρια του βραβείου είναι η Αουνζάνιου Έλις που υποδύεται στη «Μέθοδο των Γουίλιαμς» τη μητέρα των δύο σταρ του τένις, Βένους και Σιρίνα Γουίλιαμς.

Τέλος, υποψήφια είναι και η Τζέσι Μπάκλεϊ από το «The lost daughter».