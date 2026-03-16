Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στα 98α Βραβεία Όσκαρ, καθώς τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο που απονεμήθηκε ποτέ στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ, για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον. Η διάκριση αυτή αποτελεί ιστορική στιγμή για τον θεσμό, αφού η συγκεκριμένη κατηγορία εντάχθηκε φέτος για πρώτη φορά στα ανταγωνιστικά βραβεία της Ακαδημίας.

Κατά την παραλαβή του αγαλματιδίου, η Κουλουκουντής στάθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία της με τον Πολ Τόμας Άντερσον, σημειώνοντας ότι πορεύονται μαζί εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Με μία πιο ανάλαφρη αποστροφή, σχολίασε μάλιστα πως είναι παράξενο το γεγονός ότι η ίδια κρατά πλέον Όσκαρ πριν από τον σκηνοθέτη, σε μια στιγμή που τράβηξε το ενδιαφέρον της βραδιάς.

March 16, 2026

Η πορεία της στον κινηματογράφο είναι στενά δεμένη με τη φιλμογραφία του Άντερσον. Ξεκίνησε από χαμηλά, ως ασκούμενη στο «Hard Eight», και στη συνέχεια συμμετείχε στο casting πολλών από τις πιο γνωστές ταινίες του, όπως τα «Magnolia», «There Will Be Blood» και «Inherent Vice». Παράλληλα, το όνομά της συνδέεται και με άλλες σημαντικές παραγωγές, ανάμεσά τους τα «Ghost World», «Her», «A Late Quartet» και «The Brutalist».

Η βράβευσή της δεν έχει μόνο προσωπική αξία, αλλά και ευρύτερο συμβολισμό για τον χώρο του casting, έναν τομέα που επηρεάζει καθοριστικά την τελική εικόνα μιας ταινίας, χωρίς όμως να βρίσκεται συνήθως στην πρώτη γραμμή της δημόσιας αναγνώρισης. Με τη φετινή προσθήκη της νέας κατηγορίας, η Ακαδημία έδωσε για πρώτη φορά επίσημη οσκαρική υπόσταση σε αυτό το κομμάτι της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιοι επίσης η Jennifer Venditti για το «Marty Supreme», η Nina Gold για το «Hamnet», η Francine Maisler για το «Sinners» και ο Gabriel Domingues για το «The Secret Agent». Τελικά, η Κουλουκουντής ήταν εκείνη που κέρδισε το ιστορικό πρώτο βραβείο, με το «One Battle After Another» να ενισχύει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία του στη φετινή τελετή.

Η επιτυχία της προσέδωσε και ελληνικό χρώμα στη φετινή απονομή, σε μια χρονιά όπου το «One Battle After Another» βρέθηκε στην κορυφή των Όσκαρ, συγκεντρώνοντας συνολικά έξι βραβεία. Για την Κασσάνδρα Κουλουκουντής, η φετινή διάκριση καταγράφεται ήδη ως μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της, αλλά και ως μια μικρή ιστορική τομή για τα ίδια τα Όσκαρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



