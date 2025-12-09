Οσμή τεράστιου σκανδάλου στην Αργεντινή: Έφοδος της Αστυνομίας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και 17 συλλόγους

Οσμή τεράστιου σκανδάλου στην Αργεντινή: Έφοδος της Αστυνομίας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και 17 συλλόγους
09 Δεκ. 2025 18:27
Μόλις μερικούς μήνες πριν τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) όπου η Εθνική Αργεντινής θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ, η ποδοσφαιρική οικογένεια της χώρας πλήττεται από το σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο της τη χρηματοοικονομική εταιρία Sur Finanzas.

Η τελευταία αντιμετωπίζει κατηγορίες φοροδιαφυγής ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και ήταν υπό διερεύνηση από τις αρχές της Αργεντινής από τον περασμένο Αύγουστο καθώς προέκυψαν οι πληροφορίες ότι χρησιμοποιεί ποδοσφαιρικούς συλλόγους ως βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος (μέσω εικονικών χορηγιών).

Σήμερα το πρωί ο δικαστής που λειτουργεί ως επικεφαλής της έρευνας διέταξε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έφοδοι ομάδων της Αστυνομίας στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής αλλά και σε 17 συλλόγους και να κατασχεθούν όλα τα έγγραφα και τα αρχεία τους προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες και αποδείξεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι αρχές θέλουν να ελέγξουν όλες τις συναλλαγές της Sur Finanzas με την Ομοσπονδία και τους συλλόγους, καθώς υπήρξε χορηγός σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά τουρνουά (και μεμονωμένους αγώνες), ενώ παράλληλα έδινε και ξεχωριστές χορηγίες σε όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Επιπροσθέτως η εισαγγελία ζήτησε την άρση των τραπεζικών λογαριασμών της Ομοσπονδίας και των 17 συλλόγων (αλλά και όλων των μελών των διοικητικών της συμβουλίων).

Από τις εφόδους έχουν κατασχεθεί έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ η υπόθεση συνδέεεται και με ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Κλαούντιο Τσίκι Τάπια και τον ταμία Πάμπλο Τοβιγκίνο, οι οποίοι φέρεται να είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας έπαυλης στην περιοχή Πιλάρ του Μπουένος Άιρες καθώς οι επίσημοι ιδιοκτήτες του ακινήτου αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια τέτοια αγορά.

