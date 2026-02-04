Όταν η μάσκα γίνεται πρόσωπο: Η Βασιλική Κασπίρη φέρνει το Καρναβάλι στο Mosaic Hub

Στην καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί όπου η μεταμόρφωση γίνεται παιχνίδι ταυτότητας και ελευθερίας, η εικαστικός Βασιλική Κασπίρη παρουσιάζει μια έκθεση-εμπειρία με περισσότερες από 80 χειροποίητες μάσκες που καλούν το κοινό να αλλάξει πρόσωπο.

04 Φεβ. 2026 13:03
Pelop News

Στο πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί όπου η μεταμόρφωση, το παιχνίδι και η ελευθερία της ταυτότητας συναντούν την τέχνη, η εικαστικός Βασιλική Κασπίρη παρουσιάζει την έκθεση μασκών «My mum is a maker στο Mosaic Hub (Ερμού 112), από τις 6 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Ο τίτλος της έκθεσης γεννήθηκε από μια παιδική φράση που έγινε προσωπική αποκάλυψη: όταν ο γιος της, μαθαίνοντας αγγλικά, περιέγραψε τη μητέρα του ως maker – «φτιάχτρα». «Και τότε κατάλαβα τι είμαι», σημειώνει η ίδια. Δημιουργός μορφών, χαρακτήρων και εναλλακτικών προσώπων.

Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερες από 80 χειροποίητες καρναβαλικές μάσκες, κατασκευασμένες από φυσικά υλικά – χαρτί, γάζες, κόλλες, χαρτοπολτό – αλλά και από επαναχρησιμοποιημένα κουτιά προϊόντων, τα οποία μεταμορφώνονται σε γλυπτικές επιφάνειες και πρόσωπα.

Το χρώμα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, πιο δυναμικό από ποτέ στη δουλειά της Κασπίρη, ενώ ο χαρτοπολτός λειτουργεί ως γλυπτική παρέμβαση πάνω στη φόρμα, αλλοιώνοντας και επαναπροσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά κάθε μάσκας.

Παράλληλα, παρουσιάζεται μια εκτεταμένη σειρά μικρογλυπτών και μικροκατασκευών – περισσότερα από 120 μοναδικά σχέδια – που λειτουργούν ως καρφίτσες, αναμνηστικά και μαγνητάκια, μικρά «φορέσιμα» έργα τέχνης του Πατρινού Καρναβαλιού, όλα μοναδικά και χειροποίητα.

Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα ενός χρόνου εντατικής δημιουργικής προετοιμασίας και παρουσιάζει ένα σύνολο έργων όπου η μάσκα δεν είναι απλώς αποκριάτικο αντικείμενο, αλλά εργαλείο αφήγησης, ταυτότητας και παιχνιδιού με το βλέμμα και το προσωπείο.

Οι μάσκες θα κρέμονται στον χώρο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τις αγγίξουν, να τις δοκιμάσουν και να δουν τον εαυτό τους να αλλάζει πρόσωπα. Αιωρούμενοι καθρέφτες θα ενισχύουν την εμπειρία της μεταμόρφωσης, προσκαλώντας το κοινό να αναζητήσει το «πιο καρναβαλικό» του πρόσωπο.

Τρεις μάσκες της Βασιλικής Κασπίρη έχουν ενσωματωθεί σε ζωγραφικά έργα της εικαστικού Αναστασίας Ντόντη, ως ζωγραφικά και γλυπτικά στοιχεία, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη μάσκα και τον καμβά.

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια: 6 – 20 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 18:00

Χώρος: Mosaic Hub, Ερμού 112, Πάτρα

Συμμετέχει: Η ζωγράφος Αναστασία Ντόντη

  • Το κρασί που θα προσφερθεί στα εγκαίνια είναι μια χορηγία του Οινόκοσμου

