Όταν η Tina Turner έκανε συναυλία στην Αθήνα – Τα κομμάτια που «ξεχώρισαν» και ή συνέντευξη της το 1990! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα «λαμπρό αστέρι έσβησε» σήμερα, Τετάρτη 24 Μάϊου, στον μαγικό κόσμο της μουσικής, αφού πέθανε η «βασίλισσα του Rock’n’Roll», Tina Turner, σε ηλικία 83 ετών.

«Πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του εκπρόσωπου της.

Η διάσημη τραγουδίστρια έχει εμφανιστεί μια φορά στην Αθήνα στις 28 Αυγούστου 1990, στο κατάμεστο γήπεδο της ΑΕΚ.

28 Αυγούστου 1990. Η Tina Turner εμφανίζεται ζωντανά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της περιοδείας The Foreign Affair – Farewell Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική της ζωντανή εμφάνιση στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην ΕΡΤ και την Ειρήνη Νικολοπούλου στο τέλος της καλοκαιρινής της περιόδου της το 1990, σε ερώτηση για την εμπειρία της από την ευρωπαϊκή της περιοδεία, η Tina Turner δήλωσε:

«Δεν θα συνεχίσω να περιοδεύω έτσι, μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Ταξιδεύω μέρα νύχτα επί έξι μήνες και δεν σκοπεύω να συνεχίσω να ταξιδεύω έτσι. Ήταν απίθανο, είχα πολύ κόσμο! Ο κόσμος ερχόταν και διασκέδαζε πολύ».

«Αν είσαι σταρ αυτή είναι η δουλειά σου, πρέπει να το δεχτείς. Πίσω από τη δόξα υπάρχει πολλή δουλειά», τόνισε η σταρ της Rock m Roll.

«Δεν μου αρέσουν οι αυταρχικοί άνδρες», είχε πει σε άλλο σημείο στην ίδια συνέντευξη, ενώ αποκάλυψε πως η κηπουρική διακόσμηση είναι η μεγάλη της αγάπη.

Δείτε βίντεο από τη συναυλία της Tina Turner στην Αθήνα

Το πραγματικό της όνομα είναι Anna Mae Bullock και τα τραγούδια της, μέσα σε μια καριέρα που κράτησε για δεκαετίες, άφησαν ιστορία. Αφού χώρισε από τη σχέση της με τον Ike και ξεκίνησε ως σόλο τραγουδίστρια, το άλμπουμ της Private Dancer το 1984 έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Η «βασίλισσα του Rock’n’Roll» έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 12 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, τρία βραβεία Grammy Hall of Fame και ένα βραβείο Grammy Lifetime Achievement. Ήταν επίσης η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα και η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone.

Αυτά είναι τα 5 κορυφαία τραγούδια της Tina Turner

1. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

2. What’s Love Got to Do with It

3. Private Dancer

4. The Best

5. I Don’t Wanna Lose You