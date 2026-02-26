«Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα», αποκάλυψη του Ανδρέα Μικρούτσικου για την Ελένη Μενεγάκη

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την Ελένη Μενεγάκη και την εποχή που ζούσε κρυφά τον έρωτά της, αποκαλύπτοντας πως εκείνος ήταν που την κάλυπτε.

Ο παρουσιαστής σε απόσπασμα της συνέντευξής του στο podcast «AnesTea» που προβλήθηκε στο Buongiorno την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου εξήγησε πως η Ελένη Μενεγάκη πήγαινε στο σπίτι του για να συναντηθεί με τον σύντροφό της, ενώ ακόμη και σε ταξίδια που έκανε, τον έπαιρνε μαζί της για να έχει κάλυψη.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε χαρακτηριστικά: «Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα. Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα, με τον καλό της από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο, για να καλύπτω. Έχω κάνει όλη τη “λάντζα” στην Ελένη. Και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δεν μιλάω στο βρόντο. Η σχέση αυτή της Ελένης νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή».

Ο παρουσιαστής σε άλλο απόσπασμα μίλησε και για τη Ρούλα Κορομηλά, τονίζοντας πως εκείνη έφτιαξε τις πρωινές εκπομπές με τον τρόπο που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια: «Η Ρούλα Κορομηλά ήταν διαόλου κάλτσα. Η Ρούλα έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα. Ο τρόπος που το συνέθεσε με συνεντεύξεις, με μαγειρική, με μόδα και το μετέτρεψε και σε διάφορα σόου, την κάνουν τη σημαντικότερη σε αυτή την ιστορία του “ανοίγω δρόμο, κάνω, δείχνω”», σημείωσε.

