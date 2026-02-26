Silver Award για το TEDxPatras: Σημαντική διάκριση

Ξεχώρισε το TEDxPatras στα βραβεία «Event 2026»

Silver Award για το TEDxPatras: Σημαντική διάκριση
26 Φεβ. 2026 10:00
Pelop News

Μία ακόμη σημαντική διάκριση προστίθεται στη δεκαετή πορεία του TEDxPatras, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον χάρτη των κορυφαίων διοργανώσεων της χώρας. Η επετειακή διοργάνωση TEDxPatras 2025 απέσπασε Silver Award στην κατηγορία Conferences στα Event Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης εκδηλώσεων στην Ελλάδα.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο InterContinental Athenaeum Athens, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 χρόνων του θεσμού των Event Awards. Περισσότερα από 500 στελέχη της αγοράς, δημιουργοί, agencies, brands και θεσμικοί εκπρόσωποι έδωσαν το «παρών», σε μια βραδιά που ανέδειξε διοργανώσεις με ισχυρό αποτύπωμα, δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη και έντονο βιωματικό χαρακτήρα.

Silver Award για το TEDxPatras: Σημαντική διάκριση

Ευαγγελία Πέττα, Γιάννης Αλτανόπουλος και Μένια Βερναρδή, με το Silver Award στα χέρια τους

Το TEDxPatras 2025, με κεντρική θεματική «Once Upon Tomorrow», αποτέλεσε την 10η επετειακή έκδοση της διοργάνωσης και συγκέντρωσε περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονταν 30 ομιλητές σε δύο σκηνές, 40 facilitators εργαστηρίων και πάνω από 200 εθελοντές, συνθέτοντας μια πολυδιάστατη εμπειρία γνώσης, έμπνευσης και συμμετοχής. Ομιλίες, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, fireside chats και διαδραστικά workshops δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαλόγου γύρω από την τεχνολογία, τον πολιτισμό, την οικονομία, τις δεξιότητες του μέλλοντος και τη συλλογική ευθύνη.

Η διάκριση στην κατηγορία Conferences επιβεβαιώνει τη συνεπή επένδυση του TEDxPatras στην ποιοτική παραγωγή, τον προσεκτικό σχεδιασμό και την ουσιαστική σύνδεση περιεχομένου και κοινού. Το ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα της διοργάνωσης, με περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε μέσα ενημέρωσης και ψηφιακή απήχηση που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές, ενίσχυσε περαιτέρω την εθνική της εμβέλεια.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση 65 διακεκριμένων εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας τη σημασία της καινοτομίας και της ανθρώπινης διάστασης στον σχεδιασμό σύγχρονων εκδηλώσεων. Το Silver Award παρέλαβαν ο Γιάννης Αλτανόπουλος, Founder & Curator, η Μένια Βερναρδή, μέλος της Experience Team, και η Ευαγγελία Πέττα, Community Developer.

700 ΑΤΟΜΑ

Για την οργανωτική ομάδα, η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα τιμητική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και αφετηρία για τη νέα δεκαετία του TEDxPatras, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή εξέλιξη του περιεχομένου, ενισχύοντας τον ρόλο του ως πλατφόρμα ιδεών, πολιτισμού και κοινωνικού διαλόγου.

Το TEDxPatras δεν θα υπήρχε χωρίς την ενεργή συμμετοχή των μελών και των εθελοντών του. Περισσότερα από 700 άτομα έχουν συμβάλει στην επιτυχία των διοργανώσεων, φέρνοντας ποικίλες δεξιότητες, δημιουργικότητα και αφοσίωση. Η συλλογική προσπάθεια αυτή ενισχύει τη δυναμική του event, καθιστώντας το όχι μόνο μια πλατφόρμα ιδεών, αλλά και μια ζωντανή κοινότητα, όπου η συνεργασία, η καινοτομία και η ανταλλαγή γνώσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς έμπνευσης και αμοιβαίας υποστήριξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ