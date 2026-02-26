Silver Award για το TEDxPatras: Σημαντική διάκριση
Ξεχώρισε το TEDxPatras στα βραβεία «Event 2026»
Μία ακόμη σημαντική διάκριση προστίθεται στη δεκαετή πορεία του TEDxPatras, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον χάρτη των κορυφαίων διοργανώσεων της χώρας. Η επετειακή διοργάνωση TEDxPatras 2025 απέσπασε Silver Award στην κατηγορία Conferences στα Event Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο InterContinental Athenaeum Athens, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 χρόνων του θεσμού των Event Awards. Περισσότερα από 500 στελέχη της αγοράς, δημιουργοί, agencies, brands και θεσμικοί εκπρόσωποι έδωσαν το «παρών», σε μια βραδιά που ανέδειξε διοργανώσεις με ισχυρό αποτύπωμα, δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη και έντονο βιωματικό χαρακτήρα.
Το TEDxPatras 2025, με κεντρική θεματική «Once Upon Tomorrow», αποτέλεσε την 10η επετειακή έκδοση της διοργάνωσης και συγκέντρωσε περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονταν 30 ομιλητές σε δύο σκηνές, 40 facilitators εργαστηρίων και πάνω από 200 εθελοντές, συνθέτοντας μια πολυδιάστατη εμπειρία γνώσης, έμπνευσης και συμμετοχής. Ομιλίες, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, fireside chats και διαδραστικά workshops δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαλόγου γύρω από την τεχνολογία, τον πολιτισμό, την οικονομία, τις δεξιότητες του μέλλοντος και τη συλλογική ευθύνη.
Η διάκριση στην κατηγορία Conferences επιβεβαιώνει τη συνεπή επένδυση του TEDxPatras στην ποιοτική παραγωγή, τον προσεκτικό σχεδιασμό και την ουσιαστική σύνδεση περιεχομένου και κοινού. Το ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα της διοργάνωσης, με περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε μέσα ενημέρωσης και ψηφιακή απήχηση που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές, ενίσχυσε περαιτέρω την εθνική της εμβέλεια.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση 65 διακεκριμένων εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας τη σημασία της καινοτομίας και της ανθρώπινης διάστασης στον σχεδιασμό σύγχρονων εκδηλώσεων. Το Silver Award παρέλαβαν ο Γιάννης Αλτανόπουλος, Founder & Curator, η Μένια Βερναρδή, μέλος της Experience Team, και η Ευαγγελία Πέττα, Community Developer.
700 ΑΤΟΜΑ
Για την οργανωτική ομάδα, η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα τιμητική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και αφετηρία για τη νέα δεκαετία του TEDxPatras, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή εξέλιξη του περιεχομένου, ενισχύοντας τον ρόλο του ως πλατφόρμα ιδεών, πολιτισμού και κοινωνικού διαλόγου.
Το TEDxPatras δεν θα υπήρχε χωρίς την ενεργή συμμετοχή των μελών και των εθελοντών του. Περισσότερα από 700 άτομα έχουν συμβάλει στην επιτυχία των διοργανώσεων, φέρνοντας ποικίλες δεξιότητες, δημιουργικότητα και αφοσίωση. Η συλλογική προσπάθεια αυτή ενισχύει τη δυναμική του event, καθιστώντας το όχι μόνο μια πλατφόρμα ιδεών, αλλά και μια ζωντανή κοινότητα, όπου η συνεργασία, η καινοτομία και η ανταλλαγή γνώσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς έμπνευσης και αμοιβαίας υποστήριξης.
