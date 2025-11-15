Όταν ο Πάπας συνάντησε το Χόλιγουντ: Μπλάνσετ, Μπελούτσι και Σπάικ Λι στο Βατικανό

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και επικοινωνιακή βαρύτητα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συναντήθηκε στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού με κορυφαίους εκπροσώπους του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανάμεσά τους οι Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Σπάικ Λι, Εμίρ Κουστουρίτσα, Τζουζέπε Τορνατόρε, Γκας Βαν Σαντ και Στεφάνια Σαντρέλι.

Η συνάντηση, που χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοβουλία πολιτισμικού διαλόγου», είχε στόχο —όπως εκτιμούν αναλυτές— την προβολή μιας θετικής εικόνας τόσο του ίδιου του ποντίφικα όσο και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια και την ομορφιά. Ο καλός κινηματογράφος μπορεί να το επιτύχει», τόνισε ο Πάπας, απευθυνόμενος στους καλλιτέχνες.

«Με την καλλιτεχνική σας εργασία μπορείτε να διαφυλάξετε την αυθεντικότητα της εικόνας και να προάγετε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο κινηματογράφος είναι κάτι περισσότερο από εικόνες που κινούνται — βάζει την ελπίδα σε κίνηση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Μια συνάντηση με συμβολισμούς

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι καλλιτέχνες χαιρέτισαν προσωπικά τον ποντίφικα. Ο Σπάικ Λι του χάρισε μια φανέλα μπάσκετ με την επιγραφή «Pope Leo 14», ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ του πρόσφερε ένα βραχιόλι ως συμβολικό δώρο.

Ο Πάπας, λάτρης του κινηματογράφου, μίλησε με θέρμη για τη δύναμη της έβδομης τέχνης να «ενώνει την ανθρωπότητα μέσα από τη συγκίνηση και τη σκέψη».

Ο ποντίφικας δεν παρέλειψε να εκφράσει την ανησυχία του για τη μείωση των κινηματογραφικών αιθουσών. «Οι κινηματογράφοι στις πόλεις και στις γειτονιές μας κλείνουν. Καλώ τους θεσμούς να μη μείνουν αδρανείς, αλλά να στηρίξουν αυτή τη μοναδική κοινωνική και πολιτιστική αξία», είπε.

Τα αγαπημένα του έργα

Λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε αποκαλύψει τα τέσσερα αγαπημένα του φιλμ:

Μία υπέροχη ζωή του Φρανκ Κάπρα

Η Μελωδία της Ευτυχίας του Ρόμπερτ Γουάιζ

Συνηθισμένοι Άνθρωποι του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η Ζωή είναι Ωραία του Ρομπέρτο Μπενίνι

Στόχος η «λάμψη»

Πηγές του Βατικανού σχολιάζουν ότι η εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική για την προώθηση της δημόσιας εικόνας του νέου ποντίφικα, του πρώτου Αμερικανού Πάπα στην ιστορία. Από την εκλογή του τον Μάιο, ο Λέων έχει επιδιώξει ένα πιο ανοιχτό, προσβάσιμο προφίλ, συναντώντας δημόσια προσωπικότητες όπως ο Γιάνικ Σίνερ, κορυφαίος τενίστας της Ιταλίας.

