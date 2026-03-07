«Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία» το μήνυμα της Αμαλίας Βούλγαρη για την Ημέρα της Γυναίκας

Κάλεσμα σε ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών για συνεργασία και ουσιαστική στήριξη με στόχο την ενίσχυση της Ισότητας Φύλων

07 Μαρ. 2026 20:24
Pelop News

Σε μήνυμά της η Περιφερειακή Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Εντεταλμένη σε θέματα ισότητας και άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας Αμαλία Βούλγαρη, αναφέρει τα εξής:

«Η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, με ιστορία πάνω από έναν αιώνα, είναι μία ημέρα μνήμης των αγώνων των γυναικών να κατακτήσουν και να κατοχυρώσουν τα αυτονόητα δικαιώματα στην κοινωνία αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή διδαγμάτων για όλους μας.

Είναι Ημέρα αναγνώρισης της αξίας της γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, αδελφής, συντρόφου, εργαζόμενης, νοικοκυράς.

Είναι Ημέρα αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς της γυναίκας στην εξέλιξη του πολιτισμού και των ανθρώπινων κοινωνιών.

Το μήνυμα της φετινής παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας είναι «Δώσε για να κερδίσεις» στέλνοντας ένα κάλεσμα σε ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών για συνεργασία και ουσιαστική στήριξη με στόχο την ενίσχυση της Ισότητας Φύλων.

Όταν άτομα, κοινότητες, σύλλογοι, οργανισμοί προσφέρουν με γενναιοδωρία πόρους, γνώση και στήριξη δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια.

Έτσι μπορούμε όλες και όλοι μαζί να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προκειμένου να πετύχουμε την πραγματική ισότητα των φύλων, η οποία θα συμβάλλει στην στην ανόρθωση της κοινωνίας, την ανοικοδόμηση της χώρας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας μας.

Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία».

