Ουδετερότητα στα ελληνοτουρκικά ζήτησε ο Ερντογάν από Σολτς

Βρετανία: O Σουνάκ διέγραψε υπουργό γιατί ήθελε να πάει σε.. ριάλιτι!

Ο Ρίσι Σούνακ, σύμφωνα με το Independend, έχει ξεκαθαρίσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ματ Χανκοκ να συμμετάσχει στο φετινό I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!