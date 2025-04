Ουκρανία: 20 νεκροί από πύραυλο στο κέντρο της πόλης Σούμι στα βόρεια ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση με ρωσικούς πυραύλους δέχθηκε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, το πρωί της Κυριακής (13.4.25).

Ο ασκών χρέη δημάρχου στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί» από ρωσική επίθεση με πυραύλους, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ο εχθρός χτύπησε ξανά πολίτες» έγραψε ο Artem Kozbar στο Telegram, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον 20 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους.

«Αυτή την ηλιόλουστη μέρα της Κυριακής των Βαΐων, η κοινότητά μας υπέστη μια τρομερή τραγωδία», έγραψε.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη του Σούμι με πυραύλους και σκότωσαν πολίτες», έγραψε ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

🚨🚨🚨 BREAKING: The moment a ballistic missile hit the center of Sumy

Preliminary reports suggest it hit a trolleybus. pic.twitter.com/4c0sn3vlJe

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025