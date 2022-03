Ουκρανία: 22 νεκροί από την πυραυλική επίθεση σε κτίριο κατοικιών στο Τσερνίχιβ

Τουλάχιστον 22 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, έπειτα από τις ρωσικές επιδρομές της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης της χώρας η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας συνεχίζεται, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν ήδη εντοπιστεί 22 νεκροί.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης , πάντως οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πυραυλική επίθεση σε κτίριο κατοικιών.

«Ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ. Ξέσπασε φωτιά, φλέγονται οι δύο κάτω όροφοι. Ο αριθμός των τραυματιών άγνωστος είναι προς το παρόν», ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ουκρανίας (Ukrinform) σε μια σύντομη δήλωση στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το «Kyiv Independent» μετέδωσε ότι ήχησε ο εναέριος συναγερμός στην πόλη, περίπου στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα, με τους κατοίκους να καλούνται να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Σήμερα, πάντως, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σε κατοικίες.

02:45 A rocket hit a residential building in the center of #Chernihiv, #Ukraine. A fire broke out, two lower floors are on fire. The number of injured is currently unknown.#UkraineRussia #UkraineRussia pic.twitter.com/apfyo6YBcf

— Ukraine News Now (@NewUkraineNews) February 28, 2022