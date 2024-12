Ουκρανία: Αυξάνεται η παραγωγή εγχώριων πυραύλων και drones

Μπορεί η Ουκρανία να δέχεται μεγάλη πίεση στο ανατολικό μέτωπο του Ντονέτσκ από την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, όμως η αμυντική βιομηχανία της χώρα, όμως ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να εξοπλίζει τον στρατό με πυραύλους και drones.

Την Τρίτη (03.12.2024) ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή νέων πυραύλων εγχώριας κατασκευής, τονίζοντας ότι θα επιταχυνθεί η παραγωγή τους, με το Υπουργείο Άμυνας να αναφέρει ότι αναβαθμίζονται οι πύραυλοι τύπου Neptune, που χρησιμοποιήθηκαν για την βύθιση του ρωσικού καταδρομικού «Moskva», τον Απρίλιο του 2022.

Σήμερα (05.12.2024) το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προμηθεύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας με πάνω από 30.000 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς το 2025.

Ukraine has scaled up the serial production of R-360 cruise missiles for the Neptune complex. The modified missiles are now capable of hitting targets at longer distances.

The Palyanytsia missile-drone has also entered serial production thanks to the support of the Ministry of… pic.twitter.com/mBFjzDxUJy

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 4, 2024