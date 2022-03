Ουκρανία: Άρχισε και η ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η βορειοανατολική επαρχία Σούμι της Ουκρανίας αντάλλαξε σήμερα έναν αιχμάλωτο Ρώσο αξιωματικό με πέντε Ουκρανούς μαχητές των αμυντικών δυνάμεων της χώρας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ντμίτρο Ζιβίτσκιι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων σε αυτήν την περιοχή.

Ο Ζιβίτσκιι ανάρτησε ένα βίντεο ενός ξανθού άνδρα με χειροπέδες, που φορούσε ένα πράσινο αμπέχωνο και ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1997 στη ρωσική πόλη Ομσκ.

Πρόσθεσε ότι εκείνη την ώρα μεταφερόταν για να γίνει η ανταλλαγή με τους Ουκρανούς μαχητές.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επαληθεύσει το περιεχόμενο του βίντεο.

First exchange of prisoners took place in Sumy region. They managed to exchange five Ukrainians for one aggressor officer, a native of Omsk

The information together with video confirmation was made public by the head of the Sumy regional military administration Dmytro Zhyvytskyi pic.twitter.com/6rwhTd4gwd

— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) March 1, 2022