Ουκρανία: Μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας με πυραύλους σε λιμενικές εγκαταστάσεις για σιτηρά στην Οδησσό

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε λιμενικές υποδομές για σιτηρά, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Ουκρανίας Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χτύπημα αυτό της Ρωσίας, που έπληξε χώρο φόρτωσης και λιμενικές εγκαταστάσεις για σιτηρά στην Οδησσό, χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς έγινε η επίθεση.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι το χτύπημα έγινε με υπερηχητικούς πυραύλους Onyx που εκτοξεύθηκαν από την Κριμαία που βρίσκεται υπό την κατοχή της Ρωσίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν συχνά χτυπήματα με πυραύλους και drones σε λιμενικές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες.

Σκοπός τους είναι φυσικά να δυσκολευτεί η Ουκρανία, βασική παραγωγό σιτηρών, να εξάγει τα προϊόντα της.

