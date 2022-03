Ουκρανία: «Μπουρλότο» των Ουκρανών σε μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο -Σημαντικό πλήγμα για τους Ρώσους – BINTEO

Σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις αναφέρει πως πέτυχε η Ουκρανία, καταστρέφοντας ένα μεγάλο πλοίο στην Αζοφική.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο, το Orsk, που ήταν αγκυροβολημένο στο κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις λιμάνι Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική Θάλασσα.

Ένα βίντεο, που το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι τραβήχτηκε μέσα από το Μπερντιάνσκ, δείχνει καπνό να υψώνεται από τον προβλήματα και τη λάμψη μια έκρηξης. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές, διακρίνονται στη συνέχεια να αποπλέουν ενώ ένα τρίτο φλέγεται.

Το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το φλεγόμενο πλοίο στο βίντεο ήταν το Orsk. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν την πληροφορία ότι το πλοίο αυτό καταστράφηκε.

«Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook, συνοδευόμενο από τρεις φωτογραφίες: ένα γενικό πλάνο του πλοίου χωρίς καμία ζημιά και δύο φωτογραφίες από μακριά που δείχνουν καπνό να υψώνεται από το λιμάνι και το πλοίο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται καθαρά.

🔺Update: Ukraine’s navy has destroyed a large landing ship near the occupied port city of Berdyansk days after Russian state media filmed it unloading reinforcements — The Times (@thetimes) March 24, 2022

Η Ρωσία δεν έχει αναφερθεί στο περιστατικό -εξάλλου, σπάνια αναφέρεται στις απώλειες που έχει δεχτεί.

Σημαντικό πλήγμα για τη Ρωσία η καταστροφή του πλοίου

Τη Δευτέρα η Μόσχα ανέφερε ότι το Orsk είχε ελλιμενιστεί στο Μπερντιάνσκ, σε απόσταση 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πολιορκημένης Μαριούπολης. Ο ιστότοπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Zvezda («Αστέρι») επισήμαινε τη σημασία του λιμανιού αυτού για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

⚡️The #Ukrainian Navy reports that a large landing ship of the #Russian Black Sea Fleet was destroyed in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/ulZnf4l6bQ — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Όπως αναφέρουν αναλυτές στον Guardian, το λιμάνι αυτό έχει αξιοποιηθεί από τη Ρωσία ως σημείο στάθμευσης των πολεμικών πλοίων της, αλλά και ως σημείο ανεφοδιασμού με εξοπλισμό για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο για χτύπημα και σε αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές καυσίμων.

«Ναι, καταστράφηκε» είπε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, όταν ρωτήθηκε για το Orsk. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, το πλοίο ήταν σε θέση να μεταφέρει 45 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 ανθρώπους.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το πλοίο αυτό μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού ανήκε στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ήταν το πρώτο ρωσικό πολεμικό πλοίο που έφτασε στο Μπερντιάνσκ στις 21 Μαρτίου.

«Η άφιξη αυτού του μεγάλου αποβατικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ είναι ένα σημαντικό γεγονός», είχε μεταδώσει το Zvezda.

Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.500 τόνους φορτίου «αποβιβάζει κάτω από τα μάτια μας τεθωρακισμένα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή μας», είχε προσθέσει.

Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ βρίσκεται 80 χιλιόμετρα δυτικά του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης, το οποίο οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν από την αρχή της εισβολής τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Η Μαριούπολη πολιορκείται από τα τέλη Φεβρουαρίου και βομβαρδίζεται συνεχώς.