Ουκρανία: Χτυπήθηκε νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων σε πολλούς στόχους στην Ουκρανία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από νυχτερινές επιθέσεις και τα αποτελέσματα των χτυπημάτων με το πρώτο φως της ημέρας. Από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι το πλήγμα σε νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναφέρει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός,

«Πρέπει να νικήσουμε αυτούς τους απάνθρωπους αμετάκλητα και το συντομότερο δυνατό. Γιατί η εποχή μας είναι οι άνθρωποι μας. Και οι άνθρωποι μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως μετέδωσε ο Guardian.

Νωρίτερα ο Σέρχιι Λίσακ, περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, στην οποία βρίσκεται η πόλη σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ανέφερε: “Πυραυλική επίθεση στην Ντνίπρο (…) επιτέθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν θύματα”.

The consequences of a night strike on Dnipro pic.twitter.com/Elxa7ugTHt

