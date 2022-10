Ουκρανία: Έκρηξη από ανατίναξη φορτηγού στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς – Νέος ομαδικός τάφος στην πόλη Λίμαν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την έκρηξη που σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στην κομβικής για τη Ρωσία γέφυρα που συνδέει την Ουκρανία με την Κριμαία.

Ενώ αρχικώς τα ρωσικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά -και ακολούθως την έκρηξη- σε τμήμα του σιδηροδρόμου, η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έδωσε λίγο μετά τις 9 του Σαββάτου τα πρώτα στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτό, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό στη γέφυρα της Κριμαίας.

«Σήμερα στις έξι και επτά λεπτά στον αυτοκινητόδρομο της γέφυρας της Κριμαίας (σ.σ. στο κάτω μέρος) από την πλευρά της χερσονήσου Ταμάν, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό, το οποίο προκάλεσε την ανάφλεξη επτά δεξαμενών καυσίμων ενός σιδηροδρομικού τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας» αναφέρει το πόρισμα των αρχών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο τμήματα του δρόμου κατέρρευσαν μερικώς, ενώ το τόξο πάνω από το χερσαίο τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές.

Πρώτη ενημέρωση: Τεράστια φωτιά έχει ξεσπάσει στην γέφυρα στο Στενό του Κερτς με καπνό και φλόγες να την έχουν τυλίξει σε ένα τεράστιο τμήματα της.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας. Ένα βίντεο δείχνει ότι ένα οδικό τμήμα της γέφυρας έχει υποχωρήσει εντελώς και έχει καταρρεύσει στη θάλασσα. Κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 6 το πρωί τοπική ώρα το πρωί του Σαββάτου.

BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse#CrimeaIsUkraine #Ukraine #Russia #crimeanbridge #railway pic.twitter.com/EGhgVtKJzX — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) October 8, 2022

Ένα τρένο στη γέφυρα έπιασε φωτιά, σύμφωνα με αξιωματούχο της Κριμαίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του αρχηγού της Κριμαίας, δήλωσε ότι μια δεξαμενή καυσίμων έχει πιάσει φωτιά σε ένα από τα τμήματα της γέφυρας της Κριμαίας και ότι οι καμάρες δεν έχουν υποστεί ζημιές.

«Προκαταρκτικά, μια δεξαμενή καυσίμων καίγεται σε ένα από τα τμήματα. Οι καμάρες αποστολής δεν έχουν καταστραφεί. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τις αιτίες και τις συνέπειες. Γίνονται εργασίες για την κατάσβεση της φωτιάς», έγραψε ο Κριούτσκοφ στο κανάλι του στο Telegram

The road span of the Crimean Bridge is sitting in the Kerch Strait pic.twitter.com/8Lpm3Q32Wq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

Στο μεταξύ οι ουκρανικές αρχές εντόπισαν ομαδικό τάφο στην πόλη Λίμαν, που ανακαταλήφθηκε το περασμένο Σάββατο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο χθες Παρασκευή μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσα πτώματα περιέχει.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας, πως ο τάφος αυτός περιείχε 180 πτώματα.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν συχνά τα στρατεύματα της Ρωσίας πως διαπράττουν εγκλήματα πολέμου σε περιοχές που έχουν κυριεύσει αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου. Η Μόσχα το διαψεύδει.

Τον περασμένη έγινε εκταφή 436 πτωμάτων στη βορειοανατολική πόλη Ιζιούμ μετά την ανακατάληψή της από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που βρήκαν βίαιο θάνατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κ. Κιριλένκο, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ντανιέτσκ, ανέφερε στην ανάρτησή του ότι στον ομαδικό τάφο θεωρείται πως κείτονταν «τόσο στρατιώτες όσο και πολίτες» και ότι «ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη».

Πρόσθεσε πως εντοπίστηκε επίσης τοποθεσία με περίπου 200 τάφους, που περιείχαν πτώματα αμάχων. Δεν ξεκαθάρισε πότε η πώς πέθαναν.

Πηγή: newsit.gr