Ουκρανία: Έκρηξη στο κέντρο του Ντονέτσκ – Φεύγει κόσμος από την πόλη ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Ντονμπάς πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, εν μέσω φόβων για ουκρανική εισβολή. Σύμφωνα με ανταποκριτή του Sputnik, η έκρηξη σημειώθηκε σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR).

#FLASH—#DONBASS—#DPR civilian evacuation from imminent #Ukraine invasion begins. Video from a #Donetsk orphanage. First to evacuate will be children, women, and the elderly. First busses leave at 20:00. pic.twitter.com/RAf00OXgvU

— Gleb Bazov (@gbazov) February 18, 2022