Ουκρανία: Επτά νεκροί ρωσική επίθεση με drones στην Πολτάβα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 14 τραυματίστηκαν και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο κατοικιών στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Λίγο νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει λόγο για ρωσικά πλήγματα σε δύο επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία ενώ εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

