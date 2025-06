Ουκρανία: Η μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους του πολέμου – Ενας νεκρός

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, όπως δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στο Κίεβο ανέφεραν πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αεροπορική ρωσική επίθεση στον τριετή πόλεμο, στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης εκστρατείας βομβαρδισμών που έχει περιορίσει τις ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Η Ρωσία εκτόξευσε 477 drones και 60 πυραύλους, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Από αυτά, 249 καταρρίφθηκαν και 226 χάθηκαν, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικής παρεμβολής.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, στην περιοχή Τσερκάσι (κεντρική Ουκρανία), όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία μέσω Telegram.

Over 450 drones and 40 missiles were fired by russia at our cities and villages tonight. One of the most massive attacks on the western and central regions. Civilian infrastructure facilities in the Lviv region were hit. In the Ivano-Frankivsk region, windows and a church bell… pic.twitter.com/j24uYMJM4u

