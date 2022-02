Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε νέα απόσυρση στρατευμάτων – Η Δύση παραμένει επιφυλακτική

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, αναφέροντας ότι συνεχίζεται η απόσυρση των στρατευμάτων της από τα σύνορα με την Ουκρανία ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες που δείχνουν ένα τραίνο να μεταφέρει εξοπλισμό και οχήματα προς την ηπειρωτική Ρωσία μέσω της γέφυρας στα στενά του Κερτς.

Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία θέλει να απαντήσει στις ΗΠΑ που την κατηγορεί πως εξακολουθεί να ενισχύει τα στρατεύματά της στην περιοχή αυτή, με στόχο την εισβολή στην Ουκρανία. Η δημοσίευση των φωτογραφιών και των βίντεο από την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων έχει ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη.

Στρατιώτες και εξοπλισμός που είχαν αναπτυχθεί για γυμνάσια στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, και στα ρωσοουκρανικά σύνορα, φαίνεται να επιστρέφει σε στρατώνες, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να προσθέτει σήμερα Πέμπτη (17.2.2022) ότι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις βάσεις τους μονάδες τεθωρακισμένων και τανκς από τη δυτική Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο την Τρίτη για «μερική αποχώρηση», χωρίς να δίνει διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα αυτής της επιχείρησης ή το εύρος της. Ωστόσο, η Δύση αμφισβητεί την καλή θέληση της Ρωσίας και υποπτεύεται ότι θέλει να εισβάλλει στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν δει αποδείξεις αποκλιμάκωσης αλλά ότι η Ρωσία πρόσθεσε, κιόλας, 7.000 άνδρες στις στρατιωτικές της δυνάμεις που απειλούν την Ουκρανία.

Russian army T80 main battle tanks, possibly of the 4th Guards Tank Division. They arrived yesterday, near Belgorod (30km from Ukraine), by train, from Naro-Fominsk, south-west of Moscow (700km). Today they left the area of the railway sidings, by road. So much for a withdrawal. pic.twitter.com/Isy8MvcojK

— Henry Bolton OBE 🇬🇧 (@_HenryBolton) February 16, 2022