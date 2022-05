Ουκρανία: Η Ρωσία «χτύπησε» το Azovstal μετά την έκκληση των «Kalush Orchestra» στη Eurovision ΦΩΤΟ

Εικόνες από χλευαστικά μηνύματα πάνω σε ρωσικές ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν προς το Azovstal, μετά την έκκληση των νικητών της Eurovision, «Kalush Orchesta» στον κόσμο, να βοηθήσουν τη Μαριούπολη και το υπό πολιορκία εργοστάσιο χαλυβουργίας.

«Ζητώ από όλους σας να βοηθήσετε την Ουκρανία, τη Μαριούπολη και το Azovstal αυτή τη στιγμή» είπε ο frontman της ουκρανικής μπάντας, από τη σκηνή της Eurovision.

Σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στο κανάλι «FighterBomber» στο Telegram, το οποίο είναι υπέρ του Κρεμλίνου και του πολέμου, όπως αναφέρει η Daily Mail, διακρίνονται ρουκέτες 9M22S με την κεφαλή καυσίμου 9N510, που έφεραν πάνω τους χλευαστικά μηνύματα για την έκκληση των «Kalush Orchesta».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, τα μηνύματα γράφουν: «Όπως το ζητήσατε Kalush, για το Azovstal», «#Eurovision 2002, άκουσα την έκκληση για το γα….νο Αζοφ. Βοηθήστε τη Μαριούπολη. Βοηθήστε τη Μαριούπολη τώρα».

Τις φωτογραφίες με τα «μηνύματα» της Ρωσίας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram και o σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, Petr Andryushchenko. «Είναι απλά απάνθρωποι… Έχουν χάσει κάθε τι κοντά στον ανθρωπισμό και στην ανθρωπιά» δήλωσε ο σύμβουλος. «Αυτή είναι η αντίδραση του στρατού της Ρωσίας στη νίκη μας στη Eurovision 2022…» προσέθεσε.

Russian reactions of #KalushOrchestra winning.

On bombs they wrote

– "Kalusha, as you requested! #atAzovstal".

– "#Eurovision2022 heard your voice to bombing AZOV".#nasty, #worthless #Russian people! pic.twitter.com/iO8aW3HINf

— L P🇺🇦💙💛 (@LPavule) May 15, 2022