Ουκρανία: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες – «Κατευθυνθείτε στα καταφύγια»

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, πλην της Κριμαίας, έπειτα από τις προειδοποιήσεις ουκρανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones.

«Ολικός αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε στην Ουκρανία. Κατευθυνθείτε προς τα καταφύγια», έγραψε στο Telegram η ουκρανική συνοριακή υπηρεσία.

Η Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail, φαίνεται να προετοιμάζεται για άλλη μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Δεκάδες βομβαρδιστικά εντοπίστηκαν να συγκεντρώνονται σε μια σημαντική αεροπορική βάση.

Ειδικότερα, δεκάδες βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-160 μεγάλου βεληνεκούς, έχουν συγκεντρωθεί στην αεροπορική βάση Engels-2, κοντά στην πόλη Saratov, μαζί με δεξαμενές καυσίμων και οχήματα υποστήριξης.

Φόβοι για επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία

Αναλυτές αναφέρουν ότι κιβώτια – πιθανότατα κιβώτια πυρομαχικών που περιέχουν πυραύλους κρουζ Kh-55 και Kh-101 – είναι επίσης ορατά κοντά στα αεροσκάφη. Γεγονός που υποδηλώνει ότι μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία είναι «πιθανή».

Η επίθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επικεντρωθεί στην καταστροφή του ήδη κατεστραμμένου δικτύου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης της Ουκρανίας, το οποίο έχει σφυροκοπηθεί από πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, αφήνοντας τους ανθρώπους στο έλεος της κακοκαιρίας.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν στις 28 Νοεμβρίου και δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από το γερμανικό Der Spiegel.

Ο Arda Mevlutoğlu, στρατιωτικός αναλυτής, δήλωσε στο περιοδικό: “Ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός βομβαρδιστικών στον αεροδιάδρομο αποτελεί ένδειξη αύξησης των επιχειρήσεων, αν όχι επικείμενης επίθεσης μεγάλης κλίμακας“.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας την Κυριακή, προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει περισσότερες επιθέσεις. Είπε στους τηλεθεατές στο νυχτερινό του διάγγελμα: “Καταλαβαίνουμε ότι οι τρομοκράτες σχεδιάζουν νέα χτυπήματα. Το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα. Και όσο έχουν πυραύλους, δυστυχώς, δεν θα ηρεμήσουν“.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι εξίσου δύσκολη με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι επιθέσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας υπέβαλαν τους Ουκρανούς στις πιο μεγάλες διακοπές ρεύματος από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων τον Φεβρουάριο.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται στη Ρουμανία για να συζητήσουν την επόμενη φάση υποστήριξης της Ουκρανίας, με την προηγμένη πυραυλική άμυνα να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ, επικεφαλής της συμμαχίας, και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την παροχή αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στο Κίεβο.

ℹ️ Russia is preparing for a new massive strike: the Engels-2 airfield is on high alert

Two dozen Tu-95 and Tu-160 long-range bombers were spotted. Fuel tanks, ammo crates, vehicles and repair materials can also be spotted.#UkraineRussiaWar #NAFO pic.twitter.com/XJa9YaIrkK

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) December 1, 2022