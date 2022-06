Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στο Σεβεροντονέτσκ -Η Ρωσία στέλνει εφεδρικές δυνάμεις από άλλες περιοχές

Στο Σεβεροντονέτσκ επικεντρώνει πλέον την προσοχή της η Ρωσία, καθώς προσπαθεί να καταλάβει την περιοχή αυτή της Ουκρανίας.

Η Ρωσία στέλνει μεγάλο αριθμό εφεδρικών στρατιωτικών μονάδων από άλλες ζώνες στο Σεβεροντονέτσκ, στην προσπάθειά της να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της αυτήν την πόλη στην ανατολική γραμμή του μετώπου, υποστήριξε σήμερα ο Ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ.

«Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα ρίξουν (στη μάχη) όλους τους εφέδρους που έχουν (…) επειδή υπάρχουν ήδη εκεί πάρα πολλοί, έχουν συγκεντρώσει μια κρίσιμη μάζα», είπε ο Σέρχι Γκαϊντάι μιλώντας στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Γκαϊντάι, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος του Σεβεροντονέτσκ, όχι όμως ολόκληρη της πόλη.

Ισχυρή έκρηξη στο Σεβεροντονέτσκ -Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν αποθήκη καυσίμων στην πόλη Νοβομοσκόφσκ

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε απόψε περιοχή κοντά στην πολιορκημένη πόλη Σεβεροντονέτσκ και ένα μεγάλο, πορτοκαλί νέφος, υψώθηκε στον αέρα, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της φιλορωσικής διοίκησης του Λουχάνσκ.

Ο Ραντίον Μιρόσνικ ανάρτησε στο Telegram ένα βίντεο όπου διακρίνεται πυκνός καπνός. Δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στην πόλη ή κοντά σε αυτήν.

Footage of a fire at an oil depot in Dnipropetrovsk region. Burns after shelligns in the Novomoskovsk area. Rescuers are trying to minimize the spread the fire.pic.twitter.com/iTefnDyRa8

— Altavista 🇪🇺🇺🇦 (@na_intel) June 18, 2022