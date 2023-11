Ουκρανία: Κατηγορεί την Ρωσία για νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και drones – ΒΙΝΤΕΟ

Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτόξευσε τέσσερις πύραυλους καθώς και drones από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Δεκαπέντε (drones) Shahed και ένας κατευθυνόμενος πύραυλος Kh-59 καταρρίφθηκαν», δήλωσε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, αναφερόμενη σε drones ιρανικής κατασκευής.

Η Ουκρανία φοβάται ότι η Μόσχα θα εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές, όπως τον προηγούμενο χειμώνα, προκαλώντας διακοπές στη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση χιλιάδων ανθρώπων.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γέρμακ, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με ζημιές ύστερα από πλήγμα στην Οδησσό (νότια), υποσχόμενος ότι θα υπάρξει απάντηση. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη αυτή τη νότια περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο, διευκρινίζοντας ότι 20 κατοικίες, ένα μουσείο και διάφορες υποδομές υπέστησαν ζημιές.

The invaders attacked the art museum in #Odesa at night. A special commission determines the degree of damage to the exhibits. pic.twitter.com/Q5klUtjksD

— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2023