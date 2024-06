Ουκρανία: Κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις για αποκεφαλισμό Ουκρανού στρατιώτη ΦΩΤΟ

Για έγκλημα πολέμου και πρωτοφανή βαρβαρότητα κατηγορεί η Ουκρανία τις ρωσικές δυνάμεις, στις οποίες αποδίδει τον αποκεφαλισμό Ουκρανού στρατιώτη, υπακούοντας σε εντολή να μην υπάρξουν αιχμάλωτοι.

Συγκεκριμένα, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα Τρίτη, 18/6/2024, τις ρωσικές δυνάμεις ότι αποκεφάλισαν έναν Ουκρανό στρατιώτη στην περιοχή του Ντονέτσκ, κοντά στο ανατολικό μέτωπο.

“Έχουμε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι επικεφαλής των μονάδων των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων στη ζώνη Βολνονάφκα της περιοχής του Ντονέτσκ έδωσαν εντολή να μην υπάρξουν αιχμάλωτοι μεταξύ των Ουκρανών στρατιωτών”, ανέφερε το γραφείο του Ουκρανού γενικού εισαγγελέα σε ανάρτηση στα social media.

Αναφέρει πως το κεφάλι ενός Ουκρανού στρατιώτη φάνηκε πάνω σε στρατιωτικό όχημα στη διάρκεια αεροπορικής αναγνωριστικής επιχείρησης.

Φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει ένα ελαφρύ θωρακισμένο στρατιωτικό όχημα, στο καπό του οποίου εμφανίζεται αλλοιωμένη την εικόνα το σημείο όπου φέρεται να βρίσκεται το κεφάλι.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, “οι ενέργειες αυτές συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των άρθρων της Σύμβασης της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου”.

Η ανάρτηση του Γενικού Εισαγγελέα είναι αυτή:

“Πρόκειται για μια τρομερή βαρβαρότητα που δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Και αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο επιτιθέμενος δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια σχεδιασμένη στρατηγική του ρωσικού καθεστώτος“, πρόσθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

‼️BREAKING: Russian troops beheaded a serviceman of the Armed Forces of Ukraine in #Donetsk region, as reported by Ukraine’s Prosecutor General Andriy Kostin.

During an aerial reconnaissance operation at a military position in Donetsk region, Ukrainian soldiers discovered a… pic.twitter.com/H3y7vHcClG

— KyivPost (@KyivPost) June 18, 2024